Hamasi këmbëngul që lista e të burgosurve të sigurisë që Izraeli do të lirojë sipas një marrëveshjeje armëpushimi në Gaza përfshin shtatë të dënuar terroristë të konsideruar nga palestinezët si udhëheqës të lartë, i thanë AFP-së burime pranë negociatorëve.
“Hamasi këmbëngul që lista përfundimtare të përfshijë shtatë udhëheqës të lartë, më së shumti Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed dhe Abbas Al-Sayyed,” thotë një burim. Detaje të ngjashme ofrohen nga një burim i dytë.
Burimi i parë thotë gjithashtu se Hamasi dhe grupet e tij terroriste aleate kanë “përfunduar të gjitha përgatitjet” për t’i dorëzuar Izraelit të gjithë pengjet e gjalla dhe disa prej të vdekurve që mbahen në Gaza.
Izraeli ka përjashtuar lirimin e Barghoutit ose të burgosurve të tjerë të profilit të lartë. Zëvendësi i Presidentit të Autoritetit Palestinez, Mahmoud Abbas, thotë se është takuar me ish-liderin e Mbretërisë së Bashkuar Tony Blair, i cili pritet të udhëheqë një organ kalimtar të Gazës pas luftës, për të diskutuar “armëpushimin dhe fillimin e rimëkëmbjes dhe rindërtimit” në Rrip.
Hussein Al-Sheikh thotë në X se dyshja diskutoi “një ditë pas luftës dhe përpjekjet që synojnë ta bëjnë planin e [Presidentit të SHBA-së] [Donald] Trump, i cili synon ndalimin e luftës dhe vendosjen e paqes së qëndrueshme në rajon, një sukses.
“Ne kemi konfirmuar gatishmërinë tonë për të punuar me Presidentin Trump, Z. Blair dhe partnerët për të konsoliduar armëpushimin, hyrjen e ndihmave, lirimin e pengjeve dhe të burgosurve, dhe më pas të fillojmë me rimëkëmbjen dhe rindërtimin”, shton ai, duke pohuar se “minimi i Autoritetit Palestinez” duhet të ndalet, duke dhënë si shembull Izraelin që kundërshton zgjidhjen me dy shtete dhe mban të ardhurat nga taksat nga AP mbi pagesat e saj mujore për të burgosurit, përfshirë terroristët, dhe familjet e sulmuesve të vdekur.
