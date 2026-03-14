Grupi palestinez Hamas i ka bërë thirrje aleatit të tij Iranit që të ndalë sulmet ndaj shteteve të Gjirit, duke pohuar njëkohësisht të drejtën e Teheranit për t’u mbrojtur kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara në luftën që ata nisën.
Të shtunën, Hamas u bëri thirrje “vëllezërve në Iran” që të mos shënjestrojnë vendet fqinje dhe i kërkoi rajonit t’i japë fund konfliktit në vazhdim që ka përfshirë një pjesë të madhe të Lindjes së Mesme.
Grupi u kundërpërgjigj ndaj luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza pas sulmit të tij më 7 tetor 2023, ndërsa Izraeli shkatërroi enklavën e rrethuar dhe të bombarduar, duke vrarë më shumë se 72,000 njerëz. Ndërkohë, vendet e Gjirit, veçanërisht Katari, ndërhynë përmes ndërmjetësimit, diplomacisë dhe ndihmës.
Që nga fillimi i luftës kundër Iranit nga SHBA-ja dhe Izraeli më 28 shkurt, disa shtete të Gjirit në rajon kanë raportuar sulme me raketa dhe dronë nga Irani.
“Duke pohuar të drejtën e Republikës Islamike të Iranit për t’iu përgjigjur këtij agresioni me të gjitha mjetet e disponueshme në përputhje me normat dhe ligjet ndërkombëtare, lëvizja u bën thirrje vëllezërve në Iran që të shmangin shënjestrimin e vendeve fqinje,” tha Hamas në një deklaratë.
Ai shtoi se vendet e rajonit duhet “të bashkëpunojnë për ta ndalur këtë agresion dhe për të ruajtur lidhjet e vëllazërisë mes tyre”. Irani e ka mbështetur Hamasin financiarisht dhe ushtarakisht për dekada, ndërsa grupi është pjesë e të ashtuquajturit “bosht i rezistencës”, tashmë shumë i dobësuar, që përfshin edhe Hezbollahun e Libanit dhe Huthit e Jemenit.
Muajin e kaluar, vendet e Gjirit premtuan më shumë se 4 miliardë dollarë mbështetje financiare të përbashkët për Bordin e Paqes të presidentit amerikan Donald Trump, duke sinjalizuar mbështetje financiare për përpjekjet që synojnë zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez.
Premtimet u njoftuan gjatë takimit të parë të Bordit të Paqes në Uashington, ku Katari dhe Arabia Saudite secila u zotuan për nga 1 miliard dollarë.
Kuvajti gjithashtu premtoi 1 miliard dollarë për vitet e ardhshme, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan një shtesë prej 1.2 miliardë dollarësh në mbështetje për Gazën përmes këtij bordi.
Katari, gjatë gjithë luftës gjenocidale në Gaza, ka luajtur gjithashtu një rol kryesor si ndërmjetës, së bashku me SHBA-në dhe Egjiptin.
Një marrëveshje “armëpushimi” e mbështetur nga SHBA-ja është në fuqi në Gaza që nga tetori i vitit 2025, e cila kishte për qëllim të ndalte ofensivën dyvjeçare të Izraelit që ka vrarë më shumë se 72,000 njerëz dhe ka plagosur më shumë se 171,000 që nga tetori 2023.
Megjithatë, pavarësisht “armëpushimit”, forcat izraelite kanë kryer qindra shkelje përmes bombardimeve dhe të shtënave me armë, duke vrarë qindra palestinezë.
