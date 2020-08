Astrologia e njohur Meri Shehu ka paralajmërua të gjitha shenjat por në veçanti shenjën e Dashit, Bricjapit, Gaforrës dhe Peshoren si më poshtë:

‘Askush nuk ka lindur nën ndikimin e një ylli fatkeq, vetëm ka njerëz që nuk dinë të lexojnë qiellin. Kjo javë do jetë shumë e nxehtë nën ndikimin e planeteve dhe këtë nxehtësi e shton një lidhje planeteare katërkëndëshi midis Marsit në Dash me Plutonin në Bricjap.

Nga pikpamja astrologjike kjo është lidhje e dhunshme pasi sjell ndryshime rrënjësore dhe me një mënyrë tepër të ashpër pa diplomaci por me përplasje nervozizëm dhe me tregim force e pushteti.Nuk i shmangemi dot dhunës psikologjike fizike apo debateve të ashpra.

Prandaj do këshilloja kujdes dhe nerva të qeta sa të kaloj edhe kjo periudhe nën efektin edhe të Diellit të fortë në Luan. Të gjitha kokat janë të nxehta kurse shpirti brënda është shumë i ndjeshëm dhe delikat. Kjo sjell një supermbrojtje. Sa më i dobët të ndjehesh aq agresiv bëhesh në momente të caktuara. Kujdes Dashët Bricjapet Gaforret dhe Peshoret’.

Dashi – Kjo javë do jetë e fuqishme përsa i përket qëllimeve tuaja. Por ekspozimi i tepërt do vejë në veprim forca më të mëdha se ju dhe kjo do sjelle përballje sidomos në punë e me njerëz të fuqishëm

Demi – Prapaskenat dhe çështjet ligjore janë ato që do ju preokupojnë. Por kujdes duhet të tregoni edhe në çështje udhëtimesh apo mënyrën si e kërkoni të ardhmen. Një koleg mund të bëhet i dhunshëm me ju

Binjaket – Do ju godasin në pikën më të fortë që kishit ngritur me kujdes që është reputacioni në jetën sociale apo në rrethet miqësore. Do kërkojnë t’ju fusin në skandale ekonomie e morale.

Gaforrja – Kujdes në marrëdhëniet familjare dhe në marrëdhëniet në çift. Të afërmit mund të revoltohen ndaj jush dhe në çift mund të ketë debate Kujdes në marrëdhënie me masën e gjerë ka ndjesi revolte.

Luani – Një pus i thellë mund të bëhet pengesë për të ardhmen pasi aty mund të kemi shpërthime që do pengojnë punën dhe ecurine tuaj. Duhet shumë energji për të ngritur anijen tuaj nga garcitacioni i jetës suaj të vështire në disa punë

Virgjeresha – Shumë hakmarrës do jeni kete javë në lidhje me te drejtat tuaja shpirtërore dhe ekonomike të cilat ju duket sikur ju janë marrë nëpër këmbë.

Peshorja – Jeni në një moment ku nuk mund të pranoni marrëdhënie të lehta bashkëpunuese apo pa i sprovuar mirë njerëzit me të cilët do kaloni jetën apo do bashkëpunoni

Akrepi – Teoria juaj se ndjeheni më mirë në lufte se në paqe do vërtetohet kësaj jave ku thirreni të tregoni veten tuaj. Dy planetet tuaj udhëheqës Marsi dhe Plutoni do japin një shfaqje force dhe përballje apo trimërie

Shigjetari – Nuk do gjeni dot barsoleten e duhur për të ulur nervat e të dashurës apo të dashurit si edhe për të qetësuar paplotsueshmërinë që kuptoni nq jetqn tuaj

Bricjapi – Ndoshta nuk e meritoni të jeni perparimtarët e momentit por stili juaj dhe rregullat e forta do dominojne edhe një herë këtë javë. Gjithesesi një ndryshim i mirë do ndodh

Ujori – Në natyrën tuaj revolucionet jane teorike jo praktike. Nëse do prisnim një revolucion nga ju ky do vononte. Por do ju vijnë në ndihmë Akrepët si elemente shpërthyes

Peshqit – Ky moment nuk është për ju dhe as e meritoni Ju jeni delikat për kaq shumë sherre e përballje.Ndoshta keni sharmin që ti shkaktoni vetë e të largoheni për momentin.