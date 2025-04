Analisti Ilir Kulla, për hakerimin e tre prokurorëve të SPAK, thotë se gjithçka ka dalë është maja e ajsbergut, pasi prokurorët janë munduar të kuptojnë dëmin se sa i madh është ai.

Duke folur për emisionin “Zonë e Lirë” të Arian Çanit në MCN TV ai deklaroi se PAK flet për hakerim, por se në thelb bëhet fjalë për spiunazh.

Sipas tij, e gjithë kjo vjen në një sezon kur jemi në kulmin e politikës, para zgjedhjeve dhe se në dosje janë një politikan, një zyrtare dhe një biznesmen, janë tre dosje që janë marrë.

Në të gjitha rastet kemi të bëjmë me spiunazh, mbledhja e të dhënave dhe pastaj shpërndarja e këtyre informacioneve dhe të dhënave me një regji, i ka vajtur dy gazetarëve.

Çështja është që në momentin që i ka vajtur gazetarit Elvi Fundo, ai ka informuar prokurorin dhe i ka thënë stop mos publiko, më pas kanë shkuar te Zambak Gjoni dhe te ky tjetri, inspektori i IMT i arrestuar.

Duket qartë që ata nuk e kanë bërë. Varianti i parë kemi të bëjmë me rrjedhjen e asaj që quhet dark web, një ushtri e madhe profesionistësh si hakera, që nuk njihen personalisht, por nëpërmjet kodeve të tyre në web. Zakonisht këta sulmohen natën kur nuk ka aktivitet, kur sulmohet njëri nga muret mbrojtëse, hyjnë dhe merret një nga materialet.

Nëse kemi të bëjmë me sulm nga jashtë është e pamundur të jenë futur në rrjetën e SPAK, të jenë marrë disa materiale dhe jo të tjera.

Dhe ndërhyrja e SPAK ka të bëjë me ato të tjera që mund të jenë marrë. Sulme të tilla kanë ndodhur në Shqipëri, dhe në Pentagon dhe në Izrael. Mund të ndodhë kudo dhe te SHISH dhe te qeveria.

Por tregon se është thyer një nga kodet e qeverisë. Nëse unë që do futem nga jashtë dhe do të sulmoj ty, duhet të kem një indikator, se cili është prokurori, cila është IP, e kam të pamundur pa një informator nga brenda. Se praktikisht goditen IP-të, para se të vete te kompjuteri.

Kur këto janë të fikura, ka të bëjë me dikë nga brenda që e ka vjedhur informacionin. Nëse ka spiunazh nga jashtë është e pamundur të ndalen te tre dosjet dhe tre prokurorët, nuk ka urdhërues, ka porositës. Nëse është ky variant bie arrestimi i dy të ndaluarve, se në duart e këtyre ka rënë informacioni. Janë ndaluar se kanë qenë shpërndarës të informacionit sekret.

Varianti i dytë është qe kemi spiunazh nga brenda, për arsye që ne nuk i dimë grupime të brendshme me rivalitet me njeri tjetrin. Apo zyra të tjera të shtetit që kanë rivalitet me SPAK dhe kanë marrë përsipër të marrin informacion. Në këtë rast kemi të bëjmë me një alarm më të madh, me spiunin e brendshëm, dekonfirmuesin. Mund të jetë specialist, OPGJ, gjithçka.

Në këtë rast kemi të bëjmë me aktivitet kundërspiunazhi. SPAK duhet të gjejë se kush janë këta njerëz. Varianti i tretë, bëhet goditje për të goditur besueshmërinë e SPAK.

Nga aty brenda një grup njerëzish e kanë bërë të besueshme që goditja të jetë nga jashtë. E gjithë kjo vjen në një sezon kur jemi në kulmin e politikës, para zgjedhjeve.

Në dosje janë një politikan, një zyrtare dhe një biznesmen, janë tre dosje që janë marrë. Këto janë hedhur për të peshkuar median.