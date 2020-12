Nga Ilir Mborja

Pas gjashtë muajve që u dorëzua familjarisht diku në ekzil se kinse «i rrezikohej jeta nga komunistët», më 28 maj 2020, i denoncuari im për «doktoratë» të vjedhur Agron Tufa u dorëzua për atë. E pranoi vjedhjen! Megjithëse vonë, shumë vonë, sidoqoftë u zbyth dhe, jo vetëm që e pranoi botërisht akuzën për vjedhje, por i njohu dhe i ktheu pas të dëmtuarit Aristotel Spiro një pjesë të konsiderueshme të saj. Tani, pas më shumë se një viti, që prej andej, Agron Tufa, na bëri thirrje: «Të marrim pushkët, Ramën se rrëzojmë dot me votë»…

***

Më 28 maj 2020, azilkërkuesi «politik», Agron Tufa duke iu kthyer me dëshirën e tij (?!) (apo i detyruar nga azil dhënësit) akuzës sonë, te blog-u «FJALASHQIP», riboton pjesën e «doktoratës» së vet në formë artikulli dhe aty, këtë radhë, citon edhe Aristotel Spiron.

Por edhe në këtë ribotim, duke lënë paragrafë të tërë nga kumtesa e tij të kopjuar e të pa cituar, plagjiarizmi i Tufës vazhdon!

Kush dëshiron të bindet plotësisht për këtë, mund të krahasojë botimin më të fundit të tij

(https://fjalashqip.com/origjina-e-termave-perkthim-me…/…) me kumtesën «Fan S. Noli dhe shqipërimi si antinomi terminologjike» (http://www.unkorce.edu.al/…/materiali_fnoli_130vjetor.pdf, faqe 313-319).

Kjo, mënyra se si Agron Tufa dorëzon një pjesë të gjësë së vjedhur, më shumë se një «ndjesë» prej hileqari të poshtëruar, ngjan me atë hajdutit tashmë të kapur që nuk pranon t’i zbrazë të gjithë xhepat…

Sidoqoftë, edhe kjo lloj «ndjese» e pjesshme, mua denoncuesit të parë të vjedhjes e plagjiaturës më vlen.

Agron Tufa me budallallëkun dhe pafuqinë ta pranojë deri në fund vjedhjen e tij nëpërmjet mashtrimit (në grup me krerët e Dekanatin e Filologjisë së UT) më 2008-n, me këtë ribotim të 2020-s, më në fund hoqi dorë edhe nga loja e tij qesharake me datat.

Pra, për ata që e kanë harruar atë histori që filloi më 2008-n e kur «Doktor» Tufa nisi të përfitojë pagën shtesë për «doktoratën» (200 000 lekë të vjetra në muaj) plagjiatura e tij kishte të bënte me kumtesën që Dr. Aristotel Spiro mbajti në Konferencën me rastin e 130-vjetorit të Nolit, zhvilluar në Universitetin «Fan Noli» të Korçës më 2012-n.

Duke anashkaluar 2015-n, datën kur bëri shkarkimin në internet të «doktoratës» që përmbante plagjiarizmin nga teksti i Aristotel Spiros, Agron Tufa bënte të «habiturin».

Pra, duke shmangur 2015-n, me këto katër vitet diferencë nga 2008 deri në 2012, si një shejtan budalla i vërtetë, mundohej të hutonte kë të mundte.

«Si kam mundësi që unë më 2008-n të kem kopjuar një tekst që do të shkruhej 4 vjet më pas më 2012-n» – ngrinte pyetjen i «çuditur» Agron Tufa?

Kështu, duke shmangur 2015-n, me një gur vriste dy tre zogj. Duke luajtur me datat e duke bërë «viktimën» që prej 2015-s, jo vetëm që linte të nënkuptohej se «i plagjiatuari» ishte ai vetë nga Aristotel Spiro dhe jo e kundërta siç ishte në të vërtetë, por synonte dhe shumë të tjera: Edhe vjedhjen e vet e mbulonte, edhe bashkëpunëtorët që e ndihmuan i mbulonte…

Por, me këtë «ndjesë» që bëri tani më 2020, Agron Tufa i preu në besë dhe i shiti të gjithë ata që më 2008-n ia dhanë në të bardhë, pa shkruar asnjë rresht, «doktoratën».

«Doktori» u dorëzua për vete dhe na la zbuluar gjithë «trimat» e tij këtu në Universitetin e Tiranës. Agron Tufa la të dekonspiruar në mëshirë të opinionit ca nga ata «doktorët» e «profesorët» e saj, që, ashtu si ai, «antikomunizmin» e përdorin si gjethe fiku për të mbuluar vjedhjet e paaftësinë e tyre shkencore.

Po ata, a do të dorëzohen tani si ai? Apo, meqë «kjo diktaturë duhet rrëzuar me forcë dhe duhet të mbulohet me turp», do t’i përgjigjen thirrjes së «Doktorit» hajdut e do të bëjnë atë që: «mbetet më e vështira, më e dëshpërueshmja, por dhe më e domosdoshmja e të rrëmbejnë pushkët»?..

Pra, ç’prisni?! «Hajdutë të gjithë Shqipërisë, mos u dorëzoni! Rrëmbeni pushkët!» E dëgjuat? Agron Tufa me «duart lart» ju thërret…