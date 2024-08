TikTok-eri i njohur Medi Iseni, tregon ekskluzivisht për Top Channel bisedat me reperin Arkimed Lushaj, i njohur me emrin e artit Stresi. Siç ka thënë edhe më herët, ai rikonfirmon se Stresi është personi që e ka futur në kurth, duke u bërë kështu viktimë e një sherri të rëndë.

Nga bisedat në What’s App, Stresi i kërkon Medit të shkojë te dhoma në klubin në Pejë, për ta prezantuar me Noizyn dhe siç i thotë ai “për të mbyllur çështjen”. Në përgjigje Medi i shkruan se nuk dëshirë të takohet, pasi mund të shfaqet ndonjë problem. Nga ana tjetër Stresi i garanton që të mos shqetësohet, dhe me këtë mesazh Medi bindet dhe shkon në pikë takimin, aty ku doli i rrahur rëndë.

Stresi: Hajde këtu te dhoma. Pimë ndonjë gotë. Kur të vijë zini (Noizy) ta prezantoj dhe t’i mbyllim

Medi: Po s’du me u taku me atë brenda pa u kry mos ka ndonjë problem aty brenda

Stresi: Pa merak kam fol më parë

Medi: Okej, a të vij me këta dy brenda, të nisem

Stresi: Hajde këtu jam

Medi Iseni tregon se personi që e ka filmuar duke e rrahur ka qenë Stresi, ndërsa prapa kamerës qëndronte edhe Noizy, për të cilin thotë se kur kanë ndaluar së filmuari e ka rrahur barbarisht dhe në mënyrë çnjerëzore.

Ndërkohë në një audio mesazhi “What’s App”, ai dëgjohet duke i thënë babait të Stresit se është nisur për në Pejë se bashku me niprat dhe dhëndrit për të zgjidhur problemet me Noizyn dhe se nuk ka asnjë qëllim të keq ndaj tij.

“Si je, familjen? Jam rugës në Pejë me nipërat e mi dhe me dhëndrat në një lounge pasi nuk e mbylla me Noizyn siç duhet”, dëgjohet t’i ketë thënë ai.

Babai i Stresit i përgjigjet se “ka shkuar edhe Gani Geci aty, pa problem”, duke i thënë të mos shqetësohet.

Pas sherrit brutal, Medi ka shkëmbyer mesazhe sërish me babanë e Stresit, i cili sipas tij bën sikur nuk di gjë me ngjarjen e ndodhur, por në fakt thotë Medi për TCh, ky kurth ka qenë i planifikuar nga të gjithë.

Babai i Stresit: Kështu po më thotë një djalë që s’kanë folë hiç, po kanë sharë dhe gjuajtur. U lidhe me Kozakun (personazh i njohur në TikTok, se po flas me të po hapja telefonin.

Medi: Ne as nuk kemi fol, të kallëzon Arkimedi

Babai i Stresit: E di se më tha ai djali. Kanë qenë edhe të Kosovës? Më fal, qetësohu dhe flasim. Medi! Hë Medi si je? A shkove në shtëpi? Fola dhe me Stresin se ishte në gjumë në Kosovë. M’u betua në Zot dhe në çdo gjë që skam pas asnjë sinjal. Flasim kur të vij në Tiranë se s’duhej të ndodhte kurrë. Baba u mërzit boll dhe nuk e di o Met, veç ka ndodhur keq.

