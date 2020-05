Rudina Hajdari fjalën e saj në Kuvend ia kushtoi edhe njëherë ndryshimit të sistemit zgjedhor duke shmangur lajmin e shkarkimit si kryetare e grupit Demokrat, por nuk ngurroi të sulmonte opozitën.

“Tërhiquni nga vendimi për Teatrin se është e shenjtë dhe duhet ruajtur. Kam ardhur për të diskutuar një gjë tjetër, se sapo më erdhi lajmi. Për Këshillin Politik, pasi ne diskutuam cështjen e ndryshimit të sistemit. Pse kauza për ndryshimin e sistemit është më me vlerë.

Ky parlament kalon ligje, 90% fshihet një deputet që ka një biznes apo kompani apo do të shesë pronat apo të bëjë pazare dhe asnjëherë nuk bëhen ligje për ata që luhet me taksat e tyre cdo ditë. Skena politike është shndërruar, që pas tyre kanë një të fortë, një narkotrafiknat, ka edhe nga ata opozitar që duan një llokmë,mos bëni opozitë duke dashur llokma. Unë nuk bëhem pjesë e tyre.

Duhet të mbarojë kjo politikë me shkelje syri, bëjmë akuza dhe flasim për koncesione dhe në darkë ulemi për të marrë një llokmë nga ai koncesion. Nuk do të jem kurrë mashtruese nuk do të dal me asnjë qindarkë më shumë, edhe pse do të kem shumë shkopinj në rrota, dhe shumë që do të më luftojnë. Por shqiptarët do të ngrenë sytë dhe do ta kuptojnë se unë quhem Rudina Azem Hajdari dhe amaneti i tij do të shkojë deri në fund” tha Hajdari.

/e.rr