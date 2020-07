Deputetja e opozitës parlamentare Rudina Hajdari ka shprehur indinjatën e saj në lidhje me komunikimin e fundit të mazhorancës për këshillin politik. Ajo thotë se mospërfshirja e saj në komunikatë shkon kundër gjithpërfshirjes që është trumbetuar gjatë kësaj kohe. Gjithsesi Hajdari shpreson që kjo të ketë qenë një gabim teknik, ndërkohë që konfirmon pjesmarrjen në këshillin politik të ditës së sotme.

“Te nderuar anetare te Keshillit Politik,

Se pari dua te shpreh indinjaten time per mosperfshirjen ne komunikimin e fundit.

Sic edhe ju e theksoni shpesh ne komunikimet tuaja, gjitheperfshirja e jo perjashtimi duhet te jete themeli i punes se ketij keshilli.

Uroj te kete qene thjesht nje gabim teknik.

Ne emer te opozites parlamentare, rikonfimoj prezencen dhe uroj qe kesaj here te mund te bisedojme per ndryshimet kushtetuese te cilat do te votohen ne seancen e dates 30 korrik, gje e cila nuk ka qene e mundur per shkak te refuzimit te disa prej jush per ta trajtuar kete teme apo kundershtise ndaj ideve te saj.

Sic e kam perseritur dje, por edhe ne cdo mbledhje te keshillit politik, uroj qe, ashtu sic jane bashkuar mbi 80% e shqiptareve rreth perqafimit te idese per hapjen e listave, ta bejme edhe ne në ate tryeze duke treguar se te gjithe jemi ne nivelin e duhur te perfaqesimit dhe dime te leme menjane interesat personale per hir te interesit madhor te shoqerise.

Me respekt,

Rudina Hajdari.”

