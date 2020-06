Rudina Hajdari ka braktisur pasditen e së martës tryezën e Këshillit Politik për reformën zgjedhore.

Në një prononcim për mediat, deputetja tha se në takim po diskutohet për tenderimin e identifikimit biometrik.

“Unë nuk kam ardhur këtu që të flas për tendera prapa dyerve. Reforma do të shkojë në Kuvend dhe atje do të shprehemi me votë. Nuk vij më në takime të tilla ku nuk diskutohen gjërat thelbësore por pazare. Ata po mundohen të fusin me ligj mënyrën e tenderimit” – tha Rudina Hajdari duke iu referuar partive PS, PD dhe LSI.

Ajo shtoi se nëse palët vijojnë me këtë metodë diskutimi, besimi tek qytetarët do të zhbëhet.

“Është e trishtë që të ulem orë pas ore dhe të flasim për gjëra që s’kanë rëndësi. Qytetarët presim më shumë nga ne dhe nuk presin që të diskutohet se kush do të marr tenderin për mjetet e identifikimit” – tha Hajdari.

(JavaNews / a.r)