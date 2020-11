Gazeta TemA ka siguruar dosjen e Gjykatës së Hagës në gjyqin ndaj Vlastimir Djordjevic, ish- zevendesminister i Brendshëm i Serbisë, dhe dëshminë në sallë të Adnan Mervocit kundër tij, kur Mervoci pyetet nga gjykatësi për Lulzim Bashen.

Lulzim Basha ka qene thjeshte nje perkthyes i palistuar tek ata zyrtare ne Gjykaten Nderkombetare te Hages.

Adnan Mervoci, ish- shoqëruesi i presidentit Ibrahim Rugova eshte pyetur ne Gjykaten e Hages ne senacen gjyqësore kunder Vlastimir Djordjevic, ish- zevendesministër i Brendshem i Serbise, qe ka kryer krime ne Kosove, rreth Lulzim Bashes.

Ne perpjekje per t’u sqaruar me zotin Mervoci, nese ai ishte pyetur dhe me pare nga Gjykata e Hages, Mervoci deshmon se eshte pyetur per nje ceshtje tjeter ndaj ish- presidentit Milutinoviç dy here, nje here ne Prishtine e me pas ne Hage ne prill te vitit 2000.

Ngaterresa ishte per kohezgjatjen e intervistes, ngaterruar me kohen e gjate kur eshte pyetur.

Gjyqtari e pyet se a e njeh Lulzim Bashen dhe çfare donte ai ‘ne dhomen tuaj kur jeni marre ne pyetje’.

Intervista eshte marre nga dosja e Vlastimir Djordjevic ne gjyqin e Hages dhe emri i Bashes permendet ne faqen 2048.

Deshmia tregon se Basha nuk ishte nje person zyrtar i listuar si perkthyes nga Gjykata e Hages. Dyshimet e gjyqtarit pse ai ishte ne dhome me zotin Mervoci, tregon si ai nuk ka qene aty ne vendin e duhur.

Perse ka qene mund ta sqarojë vetem Basha.

Adnan Mervoci ishte truproja i presidentit Rugova dhe gjate deshmise eshte pyetur per sjelljet e policise ne Prishtine gjate kohes qe Rugova mbahe peng. Policia ne ate kohe ishte nen komanden e te pandehurt Djordjevic.

Po e japim te plote kontekstin e bisedes, ku Mervoci ehste pyetur per Lulzim Bashen.

Dëshmia:

“Në vitin 2000 në Prishtinë dhe më pas këtu në Hagë, që zgjati më shumë. Ishte një intervistë më e gjatë. Gjatë asaj kohe, unë firmosa deklaratën dhe kjo gjë ndodhi në vitin 2000”.

Pyetje: Mund të më thoni se sa ditë keni folur me hetuesit këtu në Hagë?

Përgjigje: Nuk e mbaj mend me saktësi. Besoj se kanë qenë dy ditë.

Pyetje: Faleminderit. Por ju më thatë që dhatë një deklaratë për një kohë të gjatë në Hagë; dhe herën e parë ishte dy ditë dhe ju nuk thatë që ishte e gjatë; herën e dytë ishte sërish dy ditë.

Përgjigje: Besoj se ju po më kërkoni të bëj një koment, por nuk po më bëni pyetje. Unë nuk ndodhem këtu për t’iu përgjigjur komentit tuaj, por për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja.

Pyetje: Pyetja ime ishte se ju keni dhënë intervista që në çdo rast kanë zgjatur dy ditë, por më pas thatë se intervista juaj në Hagë ishte e gjatë. Nëse ka qenë dy ditë, atëherë ka qenë si herët e tjera, nuk ka qenë më e gjatë. Kjo është pyetja ime.

Përgjigje: Nuk e mbaj mend me saktësi, por besoj se ka zgjatur dy ditë të plota.

Pyetje: Faleminderit. Mund të më thoni nëse intervista është zhvilluar në anglisht edhe në atë rast dhe a kanë qenë të njëjtët persona të pranishëm?

Përgjigje: Ishin të njëjtët persona. Ishte–biseda ishte në anglisht, por kishte një përkthyes që shumë rrallë u përdor, mund të them që u përdor një apo dy herë, por po, ai ishte i pranishëm. E kam fjalën për intervistën e Hagës, sepse para intervistës së Hagës, siç e thashë, ishte intervista në Prishtinë.

Pyetje: Faleminderit: Po në Prishtinë pati një përkthyes?

Përgjigje: Po, kishte një përkthyes, por ai u përdor shumë pak, shumë rrallë, por po, ishte i pranishëm gjatë gjithë kohës.

Pyetje: Faleminderit! Muhamet Hamiti ishte, nëse e njihni?

Përgjigje: Po, ai ishte, në Prishtinë.

Pyetje: Faleminderit. Më thoni, e njihni Lulzim Bashën?

Përgjigje: Po, e njoh.

Pyetje: Në çfarë cilësie mori pjesë ai në intervistë?

Përgjigje: Ai ishte në Hagë. Ishte i pranishëm gjatë intervistës në Hagë.

Pyetje: Më falni, por ishte shoqëruesi juaj dhe për këtë arsye mori pjesë në intervistë apo mori pjesë në cilësinë e ndonjë personi tjetër?

Përgjigje: Në cilësinë e përkthyesit, thjesht si përkthyes.

Pyetje: Faleminderit! Por ai nuk listohet si përkthyes në deklaratë. Z. Merovci, nëse nuk gaboj, dhe ju e konfirmuat këtë, që deklaratën e firmosët më datë 13 prill apo më 12 prill 2000?

Përgjigje: Po.

Pyetje: Deklarata që firmosët ju ishte në anglisht?

Përgjigje: Po, në anglisht. E lexova, e kuptova dhe më pas e firmosa.

Pyetje: Faleminderit! U përkthye me gojë për ju në shqip apo me shkrim?

Përgjigje: Ma ofruan edhe këtë mundësi, por unë u përgjigjja që nuk ishte nevoja. Më pas u përkthye në serbisht, por unë nuk u kërkova që ta përkthenin në shqip, ndonëse më pyetën nëse e doja të përkthyer në shqip, por u përgjigja që ishte shumë e qartë për mua dhe se isha në gjendje ta firmosja në anglisht.

Pyetje: Faleminderit. Morët një kopje të deklaratës?

Përgjigje: Po.

Pyetje: Faleminderit. Bini dakord me faktin se kjo deklaratë që keni dhënë pasqyron saktësisht ato që kujtoni ju nga periudha për të cilën dëshmuat?

Përgjigje: Po.

Zoti Basha e ka ne dore te sqarojë realisht se cili eshte roli i tij si deshmitar ne kete seance pyetjesh nga prokurori, nderkohë qe Merovci flet anglisht dhe e ka firmosur deklaraten e tij ne anglisht.