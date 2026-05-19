Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, ka deklaruar se prokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC) ka kërkuar fshehurazi një urdhër-arrest ndërkombëtar ndaj tij, teksa paralajmëroi kundërmasa të ashpra ndaj Autoritetit Palestinez.
Në një deklaratë publike, Smotrich tha se kishte urdhëruar evakuimin e fshatit beduin palestinez Khan al-Ahmar në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke e cilësuar këtë si pjesë të “luftës” kundër Autoritetit Palestinez.
“Autoriteti Palestinez ka nisur një luftë dhe do të marrë një luftë”, deklaroi ai, duke akuzuar palestinezët për mbështetje të procedurave ligjore ndërkombëtare lidhur me luftën në Gaza.
Sipas Smotrich, kërkesa për urdhër-arrest ndaj tij është bërë në mënyrë konfidenciale nga prokurori i ICC-së, megjithëse ai nuk dha detaje mbi burimin e informacionit apo arsyet konkrete të hetimit.
Zyra e prokurorit të ICC-së refuzoi të komentojë, duke theksuar se proceset e tilla janë konfidenciale. Gjykata ka deklaruar më herët se vepron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme në hetimet e saj.
Një zyrtar i lartë palestinez, Wasel Abu Youssef, e cilësoi evakuimin e Khan al-Ahmar si “shumë të rrezikshëm” dhe bëri thirrje për reagim ndërkombëtar për të ndalur, sipas tij, “krimet e mëtejshme”.
Smotrich e quajti ICC-në “antisemite” dhe deklaroi se Izraeli “nuk do të pranojë diktate hipokrite nga institucione të njëanshme”.
Izraeli nuk është anëtar i ICC-së dhe nuk e njeh juridiksionin e saj, por gjykata ka juridiksion mbi territoret palestineze që prej vitit 2015. Në nëntor 2024, ICC lëshoi urdhër-arreste ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, ish-ministrit të Mbrojtjes Yoav Gallant dhe liderit të Hamasit Ibrahim al-Masri, për krime të pretenduara lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë konfliktit në Gaza.
Ndërkohë, SHBA-ja dhe disa vende perëndimore kanë kritikuar më herët veprimet e ICC-së ndaj zyrtarëve izraelitë. Gjatë administratës së Donald Trump u vendosën sanksione ndaj disa gjyqtarëve dhe prokurorëve të ICC-së të përfshirë në hetimet për Palestinën.
Smotrich dhe ministri tjetër izraelit i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, janë sanksionuar gjithashtu nga Britania dhe vende të tjera perëndimore për deklarata që konsiderohen nxitëse të dhunës ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor.
