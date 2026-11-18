Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe njëri nga ish-drejtuesit e Ushtrisë Çlirimtare, Jakup Krasniqi, është nisur këtë mërkurë nga Haga drejt Kosovës.
Mediat në Kosovë raportojnë se zëri i ndërlidhjes së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës me botën, në kohën kur Kosova ende nuk e kishte shpallur pavarësinë, po kthehet në shtëpi pikërisht për çështje familjare.
Ekipet e EULEX-it janë aktualisht te shtëpia e tij në Velani të Prishtinës.
Kjo është vizita e dytë e ish-kreut të UÇK-së në Kosovë që nga transferimi në Hagë, më shumë se 5 vite më parë.
Dy muaj më parë, Gjykata Speciale e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me 25 vjet burgim ish-kryeparlamentarin Jakup Krasniqi lidhur me akuzat për krime lufte, ku akuzohet bashkë me Hashim Thaçin, Kadri Veselin e Rexhep Selimin.
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