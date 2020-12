Ish-deputeti demokrat Enkelejd Alibeaj e cilëson si propagandë fjalimin që do të mbajë sonte Edi Rama pas vizitës në shtëpinë e të ndjerit, që u ekzekutua nga një efektiv policie dy ditë më parë në Tiranë. PD-ja thotë se asnjë kurban, qoftë dhe Lleshaj, nuk e shpëton dot nga përgjegjësia.

PD madje shprehet e pakënaqur, apo kundër shkarkimit të mundshëm të ministrit Lleshaj. Ajo thotë se ky akt do të ishte i kotë!

“Pasi mbaroi pazaret në New York, Edi Rama paralajmëroi se sot do na shfaqet në TV për shfaqjen e propagandës së radhës, siç bën gjithmonë për t’i ikur përgjegjësisë. Për 3 ditë me radhë, nga New York ku kaloi pushimet, nuk gjeti kohë për t’i shprehur ngushëllime familjes Rasha për ekzekutimin makabër në derë të shtëpisë së djalit të saj.

Gjatë gjithë këtyre ditëve me urdhër të tij u mundua të manipulojë opinionin publik, duke fshehur të vërtetën. Kur e pa se nuk ia doli dot, bëri njoftimin se do të mbante fjalim. Jo për vrasjen e Klodianit siç ka ndodhur vërtet, por për vdekjen e tij. Por shqiptarët e dinë mirë që është Edi Rama frymëzuesi i dhunës, i arrogances dhe i urrejtjes.

Asnjë fjalim nuk e justifikon dot Edi Ramën. Asnjë kurban, qoftë dhe Lleshaj, nuk e shpëton dot nga përgjegjësia. Pas 7 vitesh dështimesh dhe premtimesh të pambajtura, askush nuk e beson më Edi Ramën. Koha e tij ka mbaruar” deklaron PD.

