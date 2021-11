Nard Ndoka, kreu i Partisë Demokristiane mendon se ish-kryeministri Berisha, mund të jetë rasti i dytë në botë, pas Nelson Mandelës, që SHBA ka gabuar kur e ka shpallur ‘non grata’. Ndoka, i ftuar në emisionin Java në Dritare TV, tha se:

“Unë do të doja që dosja e Berishës, të vijë këtu të gjykohet. Por edhe Mandela ka qenë shpallur non grata. Kur Mandela fitoi lirinë dhe u zgjodh president i vendit të tij, ai udhëtonte me një leje ekstra nga departamenti i Shtetit, për të viozituar SHBA sepse ishte non grata.

U desh ndërhyrja e presidentit Bush, pas disa vjetësh që titulli non grata të hiqej. Janë raste të gabimeve spektakolare të SHBA”, u shpreh Ndoka./m.j