Ish-banorja e Big Brother Xhensila Pere në një intervistë me gazetarin Ronaldo Sharka foli më shumë për jetën e saj private.

Një ndër pyetjet që gazetari I drejtoi ishte nëse do kishte dalë nudo tek protesta për teatrin, vetëm që të ulte gjakrat, dhe ajo përgjigjet:

“Në qoftë se zhveshja ime do ndihmonte… Ndoshta nudo jo se gjynah, do tmerroheshin por një pjesë të mirë të trupit do t’a nxirrja nëse kjo do ndihmonte në lumturinë e shqiptarëve”, u shpreh Xhensila duke shtuar më tej se nëse do i jepej një post i rendësishëm në pushtet, do t’a kishte bërë shqipërinë më të bukur por më të përdalë, për shkak se do të lejonte plazhet nudo”.