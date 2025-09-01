Gazetari Arbër Hitaj, i ftuar në studion e “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN, deklaroi se ka sinjale të qarta se “një përfaqësues i lartë i Partisë Demokratike mund të jetë ministër i Bujqësisë”.
“Rama e nisi me Vlorën, ka pasur opozitarë në Elbasan që kanë kaluar në poste drejtuese lokale, besoj që do të shtrihet edhe në qytete të tjera. Nuk ishte thjesht largim nga performanca ajo që ndodhi me bashkitë që PS kishte nën kontroll. Është diçka që do të shkojë akoma edhe më thellë. Mendoj që përveç dëshirës që mund të ketë patur zoti Rama, është edhe një vetofrim që ka ardhur nga një pjesë e atyre që kanë qenë deri dje pjesë e opozitës. Mes tyre ka edhe kandidat për deputetë të PD-së në zgjedhjet e kaluara”, tha Hitaj.
“Flitet se një përfaqësues i lartë i Partisë Demokratike mund të jetë ministër i Bujqësisë në kabinetin “Rama 4”. Ka edhe emra të tjerë, por nuk dua t’i përmend sa nuk ka asgjë zyrtare”, shtoi gazetari në “Off the Record” me Andrea Dangllin.
Sipas Hitajt, “PD do të kalojë 4 vite shumë të vështira”.
“Do të kemi mbledhjen e forumeve të partisë, ku nuk do të mbahet përgjegjësi dhe nuk do të ketë asgjë të re”, theksoi Arbër Hitaj.
Leave a Reply