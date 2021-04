Presidenti i Shqipërisë ka akuzuar ambasadoren amerikane për ndërhyrje në punët e brendshme të vendit të vogël evropian duke mbështetur kryeministrin e tij në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Presidenti Ilir Meta foli ashpër për Ambasadoren Yuri Kim gjatë një bisede televizive të Premten në mbrëmje dhe i bëri thirrje diplomates amerikane “të ndalojë mbështetjen për kryeministrin Edi Rama, i cili po shkel zgjedhjet.” Ndërsa intervista po transmetohej në Syri Televizion, Kim i dërgoi një mesazh me tekst Metës dhe gjithashtu shkroi në Twitter në lidhje me zgjedhjet e së dielës, duke iu përgjigjur një paralajmërimi që Meta dha këtë javë se shqiptarët do të merrnin cfurqet dhe mjete të tjera nëse Kryeministri përpiqet të manipulojë votimin ose rezultatet. “Eshtë e papranueshme për këdo që të kërcënojë se qytetarët do të marrin” cfurqet në 25 Prill ose nëse nuk u pëlqen rezultati i zgjedhjeve,” shkroi ambasadorja. ”Këto kërcënime meritojnë dënim. Ata që nxisin dhunë do të mbajnë përgjegjësi për rezultatet e fjalëve dhe veprimeve të tyre. Ndal. ”

Dy partitë më të mëdha politike të Shqipërisë janë rivalë të hidhur të zgjedhjeve. Përballjet midis mbështetësve të qeverisë së Ramës dhe opozitës kulmuan të mërkurën me vdekjen e një mbështetësi kryesor të Partisë Socialiste në qeverisje. Policia ka thënë se viktima u qëllua, sipas dyshimeve nga një anëtar i Partisë Demokratike të opozitës, gjatë një debati që përfshinte anëtarët e kampeve kundërshtare.

Meta ka denoncuar Ramën për drejtimin e një “regjimi kleptokratik” të supozuar që përqendroi të gjitha fuqitë legjislative, administrative dhe gjyqësore tek kryeministri. Ai gjithashtu akuzoi Ramën për deshtim në reagimin ndaj pandemise dhe vonesën e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Presidenti mban postin pa përkatësi partie. Meta më parë drejtonte Lëvizjen Socialiste për Integrim të krahut të majtë, e cila tani drejtohet nga gruaja e tij.

Gjatë bisedës së premten në mbrëmje, Meta e quajti Ramën një “gangster” dhe një “të sëmurë psikik”. Ai gjithashtu u trazua dukshëm pasi mori tekstin e Kim dhe bëri pretendime ekstreme në lidhje me ambasadorin e SHBA. Në një moment, presidenti la të kuptohej se Kim mund të ishte pjesë e një fushate ndërkombëtare lobimi kundër tij e udhëhequr nga Serbia. “Ka qarqe të korruptuara. Ka lobim të paguar nga Serbia, atje (në Sh.B.A) dhe në vendet e tjera, të cilat përdorin përfaqësuesit e Amerikës kundër Ilir Metës, “tha ai.

Meta pretendoi se Kim i tha atij gjatë një telefonate: “Ne dimë disa gjëra për ty.” “Unë i kam thënë (Uashingtonit) që nëse ke ndonjë problem me mua, të lutem më njofto sepse e di që mund të më vrasësh edhe mua,” tha ai. Meta shtoi se ai do të shkonte në një mal aty pranë dhe pastaj “ju mund të lëshoni një raketë mbi mua, në mënyrë që të mos dëmtoj njerëzit e tjerë”.

Pas takimit me Lulzim Bashën e partisë kryesore opozitare të qendrës së djathtë Demokratike, ambasadorja amerikane përsëriti të shtunën se Uashingtoni “nuk mbështet asnjë parti apo kandidat”. “Por ne absolutisht mbështesim të drejtën e të gjithë qytetarëve për të votuar lirshëm dhe në paqe,” shkroi Kim në Twitter.

Fushata zgjedhore nuk lejohet në Shqipëri të shtunën para zgjedhjeve. Meta u dërgoi një letër partive opozitare të vendit duke u kërkuar atyre të mos lejonin “asnjë përpjekje për të prishur procesin zgjedhor”. Ai gjithashtu u bëri thirrje prokurorëve, policisë dhe komisionerëve të zgjedhjeve të jenë të paanshëm.