“Erling Braut Haaland mund të transferohet te Barcelona”. Deklarata e Josep Maria Minguella, kandidat së bashku me Emili Rousaud për presidencën e Barcelona ka ndezur merkato.

“Kam folur me Mino Raiola dhe i kam të gjitha detajet në rast se fitojmë zgjedhjet. Ne i dimë të gjitha kushtet për transferimin e sulmuesit”, është shprehur Minguella për Catalunya Radio, ndërkohë që ka reaguar menjëherë menaxheri i sulmuesit norvegjez.

“Lajm i rremë. Kurrë nuk kam folur me ndonjë kandidat për president te Barcelona në lidhje me Haaland dhe nuk do ta bëj. Nëse do të ketë një president të ri të zgjedhur në janar, ai mund të më telefonojë”, është shprehur Raiola për “Sport1”./a.p