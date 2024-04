Në “City Ground” Nottinghami vendas u mund 0-2 nga Manchester City. “Qytetarët” tanimë janë në ndjekje të kryesuesve të Arsenalit dhe kanë një ndeshje më pak, teksa pretendojnë të mbajnë fronin e kampionit në Premier League.

Ndeshja u zhbllokua nga Gvardiol në minutën e 32, me kroatin që shënoi me kokë pas një krosimi të De Bruyne nga këndorja. Sërish De Bruyne pasoi për Haaland në minutën e 71, me sulmuesin që rikthehet te goli dhe “vulosi” tri pikët.

Man. City mban vendin e dytë me 79 pikë, një më pak se Arsenali që prin tabelën.