Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, ka deklaruar se Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë shqyrtoi dhe miratoi raportin e politikës monetare.
Gjatë një konference për shtyp, Sejko deklaroi se ka pasur ecuri pozitive të ekonomisë shqiptare gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026.
Sejko tha se në këtë ecuri, kontribut ka patur edhe politika monetare e Bankës së Shqipërisë.
Sejko shtoi se trendët e zhvillimit të ekonomisë do të jenë pozitive edhe në të ardhmen, teksa tha se inflacioni pritet të kthehet në objektiv brenda 2026.
“Këshilli Mbikëqyrës mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e politikës monetare. Ka pasur ecuri pozitive të ekonomisë në 3 mujorin e 2026. Inflacioni mbetet në nivele të ulëta, ndërsa tregjet financiare shfaqen të qeta, ndërsa kredia për sektorin privat vijon të shënojë një rritje solide dhe të qëndrueshme. Në këtë ecuri, një kontribut pozitiv ka patur edhe politika monetare e Bankës së Shqipërisë.
Në skenarin bazë, trendet e zhvillimit të vendit pritet të mbeten pozitive edhe në të ardhmen. Ekonomia shqiptare pritet të rritet me ritme solide rritjeje gjatë dy viteve në vazhdim, ndërsa inflacioni pritet të kthehet në objektiv gradualisht gjatë vitit 2026. Megjithatë konflikti në Lindjen e Mesme përbën një burim rreziku për ecurinë e ekonomisë botërore dhe të asaj shqiptare në të ardhmen, rrezik i cili është i vështirë të vlerësohet.
Inflacioni i çmimeve të konsumit arriti një nivel mesatar prej 2.4 % në dy muajtë e parë të vitit 2026, duke regjistruar një rritje të lehtë kundrejt tre mujorit paraardhës. Kjo ecuri u diktua nga rritja e çmimeve të qirave, e disa artikujve ushqimorë, të disa artikujve të shërbimeve dhe nga stabilizimi në nivel vjetor i çmimit të energjisë elektrike për familjet.
Nga ana tjetër, presionet e brendshme mbi inflacionin kanë ardhur në rritje gjatë muajve të fundit, sikundër dëshmohet nga ecuria e inflacionit bazë dhe e atij të brendshëm. Megjithatë, kjo rritje duket se është përqendruar në segmentin e çmimit të qirave.
Sipas të dhënave të INSTAT, vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend vlerësohet të jetë rritur rreth nivelit 3.7% gjatë vitit të shkuar.
Bazuar në konkluzionet e mësipërme, Këshilli vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5 % dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një-vjetore në 1.5% dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë 1 vjetore në 3.5%.”, tha mes të tjerash Sejko.
