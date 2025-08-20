Wednesday, August 20, 2025
Gushti “nxeh” rrugët! 7 jetë të humbura nga aksidentet, 3 vetëm në Fier

20/08/2025 14:09
Gushti i ka shtuar aksidentet në vend, disa prej të cilave kanë rezultuar me pasoja fatale. 7 jetë u humbën në përplasjet rrugore në 20 ditët e para të gushtit, 3 prej të cilave ndodhën vetëm në qarkun e Fierit. Shkaqet shihet nga shpejtësia tej normave të lejuara, dhe tek parakalimet e gabuara, në një kohë kur fluksi i mjeteve është më i shtuar prej sezonit turistik.

Më 8 gusht në Fier një makinë përfundoi jashtë rrugës pranë Qafës së Koshovicës. Efekte 4 personat në të u dëmtuan, por një 15-vjeçar i cili u shpëtua nga makina që rrezikonte të shpërthente në flakë nga një efektiv që u nderua për gjestin heroik, ndërroi jetë pak ditë më pas në spital.

Ky aksident, në 3 javët e para të gushtit, është i treti me pasojë vdekjen që ndodh në qarkun e Fierit.

30-vjeçari Gazmend Gropa nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të rënda që mori nga përplasja e një makine më 19 gusht. Ai drejtonte një motoçikletë kur u përplas në aksin Fier-Patos, rrugë kjo që gjatë verës nuk i shpëton aksidenteve.  I riu ndërroi jetë në spitalin e Fierit një ditë më vonë, ndërsa të lënduar mbetën dhe shoferi dhe pasagjerja në makinë.

Po në Fier, më 6 gusht 2 makina u përplasën në rreth rrotullimin e Levanit duke i marrë jetën njërit prej drejtuesve të mjeteve.

Në 20 ditë të gushtit, ky qark shënon numrin më të lartë të aksidenteve rrugore me pasoja fatale në jetë njerëzish. Në Durrës, Shkodër, Vlorë dhe Berat, në incidentet rrugore humbën jetën 4 persona.

Më tragjiku, është ai i së hënës së 18 gushtit pranë Kryebushatit në Shkodër. Një kamion përplasi fuqishëm 2 makina e përfundoi dhe vetë i përmbysur në rrugë.  Shoferi i makinës elektrike, Altin Luli, 47 vjeç, humbi jetën, një nga të parët themelues të startup-eve në Shqipëri, djali i të ndjerit Fran Luli, pedagog në Universitetin “Luigj Gurakuqi”. Gruaja dhe 2 fëmijët e mitur, shpëtuan mrekullisht në mesin e makinës së bërë copë. Shoferi i kamionit u arrestua bashkë me vajzën që drejtonte makinën tjetër të përshirë në përplasje, me dyshimin e një parakalimi të gabuar.

Në orët e para të 17 gushtit në fshatin Moravë të Beratit, 29-vjeçari Ornel Caushaj. Humbi kontrollin e drejtimit dhe makina përfundoi jashtë rruge. Partnerja e tij, Sindi Salaj, gazetare, fatmirësisht shpëtoi. Sipas miqve të tyre, çifti ishte njohur që në kohën e gjimnazit dhe nga kjo lidhje kanë edhe një vajzë 2 vjeçe.

Për fat të mirë, në qarqet e tjera në vend nuk u regjistruan aksidente me pasojë vdekjen në këtë periudhë.  Vjet gjatë gjithë gushtit, u shënuan 16 viktima, nga aksidentet rrugore.

Aksidentet me vdekje në gusht
FIER 3 viktima nga aksidentet
SHKODËR 1 viktimë nga aksidentet
DURRËS 1 viktimë nga aksidentet
BERAT 1 viktimë nga aksidentet
VLORË 1 viktimë nga aksidentet

