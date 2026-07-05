Mbrëmjen e djeshme, pas tubimit paqësor në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, protesta mori një karakter agresiv pas marshimit deri në komisariatin numër 3.
Një numër i konsiderueshëm protestuesish, u vendosën përpara këtij institucioni të Policisë së Shtetit për shkak se aty ndodhen një pjesë e të arrestuarve pas incidenteve të ndodhura të enjten para dhe gjatë seancës plenare në Kuvend.
Gjatë qëndrimit para komisariatit, disa protestues, një pjesë të cilëve të maskuar, kanë sulmuar vandalisht ambientet e komisariatit, duke thyer xhamat dhe orendi që ndodheshin në holl.
Fillimisht dhjetëra prej tyre u vendosën te dera e komisariatit, ku ndodheshin 3 efektivë, që po përpiqeshin të negocionin nëpërmjet xhamit, duke bërë thirrje që të zmbrapseshin.
Por kjo nuk ndodhi, pasi një numër protestuesish të maskuar dolën në krye dhe nisën shkatërrimin e institucionit, duke thyer fillimisht xhamat e jashtëm, për të hyrë më pas brenda dhe për të shkatërruar çfarë gjetën para.
Një nga efektivet e ndodhura përballë agresorëve në momentin e incidentit mbeti e lënduar në dorë dhe u desh të transportohej në spital për trajtim mjekësor.
Pas shkatërrimit, policia ndërhyri me makinën e ujit dhe me forca të shumta dhe situata u qetësua shpejt. Kanë nisur hetimet për identifikimin e protestuesve të dhunshëm, teksa priten arrestime të tjera.
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