Eksperti i sigurisë, Faik Bashak thotë se protesta ka filluar të bëhet agresive, teksa këtë të enjte pati sërish dhunë para Kuvendit.
Në një intervistë për “Tirana Live” në ABC News, Basha u shpreh se në protestë ka persona të maskuar që duan të shfrytëzojnë situatën dhe kërkojnë destabilizim.
Sipas tij, gjëja më e rrezikshme është se protesta nuk ka përfaqësues.
“Një protestë që ndryshon nga dita me natën, nga ajo që na shfaqet në bulevard. Papritmas na kthehet në momente të caktuara në protestë agresive. Persona, maskohen dhe dhunojnë këdo që gjejnë përpara. Janë persona të cilët maskohen, kërkojnë të shfrytëzojnë ata qytetarë, për shqetësimet që kanë. Kur qytetarët protestojnë për të drejtat e tyre, jemi të pajtueshëm me to. Për rastin e sotëm, ai grup proteste, një pjesë ishin opozitarë, një pjesë të maskuar dhe një pjesë donin të krijonin situatë që kërkonin ekstreme. Një nga protestuesit u godit me gurë. Qëllimi i asaj goditje duhet të shihet me përparësi. Nuk duhet të lejojmë goditjet e komisariateve, ndaj punonjësve të policisë.
E dini kush është gjëja më e rrezikshme? Që nuk ka përfaqësues protesta. Nuk kemi përgjegjës, në çdo moment i hidhet faji policisë. Destabiliteti është kërkuar me kohë. Protesta e mirëfilltë qytetare, kjo protestë ishte e thirrur në mënyra artificiale. Ka qenë deri në ditën e dhjetë, që përfshinte qytetarë. Kuptuan se kush është thelbi dhe qëllimi i protestës. Po dëmton vendin tënd”, theksoi ai.
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