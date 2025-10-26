Avokati Idajet Beqiri ka depozituar një kallëzim penal në SPAK ndaj kreut të opozitës Sali Berisha dhe disa bashkëpunëtorëve të tij, për ngjarjet e njohura si “grushti i shtetit” i vitit 1998.
I ftuar në emisionin “Ora e fundit” në ABC News, Beqiri deklaroi se ngjarjet e asaj kohe përbëjnë “njollën më të zezë në historinë e shtetit shqiptar”, pasi lanë pas shumë viktima dhe pasoja të rënda. Ai tha se, pasi pa që SPAK nuk ishte marrë me këtë çështje, përgatiti personalisht dosjen dhe kallëzimin penal.
Sipas tij, Berisha ka qenë organizatori kryesor i grushtit të shtetit, së bashku me disa bashkëpunëtorë të afërt, ndër të cilët përmendi Genc Pollon. Beqiri, që thotë se ishte dëshmitar okular dhe viktimë e asaj ngjarjeje, akuzon Berishën dhe mbështetësit e tij për dhunë të organizuar me qëllim marrjen e pushtetit dhe lidhje të drejtpërdrejta me Beogradin.
Sipas Beqirit, gjatë ngjarjeve të shtatorit 1998, objektiv i sulmit ishte edhe ish-kryeministri Fatos Nano, pasi, siç tha ai, “zyra e tij u qëllua me breshëri plumbash me qëllim për ta eliminuar fizikisht”. Ai shton se banda e Berishës shkoi me arkivol në kryeministri.
“SPAK duhet të merrej dhe me grushtin e shtetit të vitit 1998, që është njolla më e zezë që ka lënë pasoja të rënda, sepse kanë mbetur shumë të vrarë. Kur e pashë që SPAK nuk u mor, përgatitja këtë dosje dhe kallëzimin penal e çova në SPAK. Berisha si organizator i këtij grusht shteti dhe bashkëpunëtorët e tij, si Genc Pollo dhe një sërë bashkëpunëtorësh të tij.
Isha dëshmitar okular dhe viktimë krimi i këtij grusht-shteti. Banditët e Saliu shënjestruan për vrarë Skënder Gjinushin ku predha e tankut ranë tavolinën e tij. Berisha dhe banda e tij shkuan me arkivol në kryeministri, donin që të vrisnin Fatos Nanon. Mbushën plot me plumba zyrën e tij, por nuk e gjetën atje. Ky grusht-shteti ishte i paralajmëruar.
Nuk kemi parë një qeveri shqiptare, por e komanduar nga Beogradi. Qeveria e Berishës i merrte urdhrat nga Beogradi. Këta ishin 3 mijë veta gjithsej. Grushti i shtetit nuk u bë se u vra Azem Hajdari, por u organizua nga Berisha që kur erdhi në pushtet. Kërkonte që të merrte pushtetin me dhunë”, tha Idajet Beqiri.
Leave a Reply