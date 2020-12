Goglat e hedhura në Zyrih për kualifikueset e Botërorit të vitit 2022 përcaktuan fillimisht që Kosova të shkonte në grupin A. Por kjo nuk mund të ndodhte për shkak se FIFA nuk e lejon që për shkak të situatës politike mes shteteve të ketë një përballje Kosovë-Serbi duke qenë që serbët ishin shortuar në grupin A. Më pas rrjedhimisht Kosova kaloi në grupin B aty ku do të përballet me Spanjën, Suedinë, Greqinë dhe Gjeorgjinë. Megjithëse nga FIFA nuk ka asnjë pengesë që këto skuadra të ndeshen me njëra-tjetrën ka diçka që duhet theksuar dhe është ai i aspektit politik. Nga katër shtetet që Kosova do të ndeshet në kualifikueset e Botërorit vetëm Suedia e njeh pavarësinë e Kosovës ndërsa Spanja, Greqia dhe Gjeorgjia nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.

Me Spanjën dardanët do të ndeshen për herë të parë në histori dhe mediat prestigjioze sportive në gadishullin Iberik i kanë dhënë një hapësirë të madhe këtij diskutimi. Spanja ka filluar të lëvizë në aspektin diplomatik të kësaj përballje por FIFA e lejon këtë përplasje dhe Spanja është e detyruar që të njohë Kosovën nëpërmjet futbollit pasi gjatë ndeshjes do të luhet himni dhe do të shpaloset flamuri i Kosovës. Spanja ka refuzuar të negociojë me Kosovën për shkak të paralelizmit me Katalunjën dhe është një nga 5 shtetet e BE-së që nuk e njeh pavarësinë.