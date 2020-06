“Atëherë nuk e kuptuat … deri tani ne kemi bërë shaka. Deri nesër nëse i gjeni paratë mirë, përndryshe nesër natën në të njëjtën kohë, të presim në Sant’Agata ku jemi takuar herën tjetër dhe ju duhet të jeni vetëm me makinën tuaj … kështu që nëse i keni paratë mirë, përndryshe makinën lërini tek ne … atëherë ne do t’ju marrim në shtëpi, kështu që babai juaj do të na japë para dhe ne do t’ju kthejmë makinën … “.

Është vetëm një nga kërcënimet e shumta që pësoi sipërmarrësi Gabriele Cioci pofano, i cili nuk mund të paguante më borxhet e akumuluara ndaj furnitorëve të drogës dhe në veçanti ndaj shqiptarit, Albi Aliu.

Burri, i cili hyri në “rreth” me shpresën për të zgjidhur problemet ekonomike, përfundimisht ra në një vorbull kredish nga të cilat nuk mund të dilte dot, dhe borxhet e reja shtoheshin shoqëruar me kërcënime dhe rrahje. Në fund sipërmarrësi i ri zgjodhi të kërkojë ndihmë nga policia, duke paraqitur një ankesë me një version që prokurori i përcakton “të ëmbëlsuar dhe më tepër imagjinare të arsyeve pse subjektet që ai denoncoi ishin agresivë ndaj tij”. Sidoqoftë, gjatë fazës së parë të hetimit, kontradiktat u shfaqën menjëherë. Prandaj deklaratat e reja dhe më të sakta “përbëjnë themelin dhe shtyllën kurrizore” të hetimit.

Hetimet e kryera nga karabinierët kanë zbuluar mënyrën se si funksiononte grupi i trafikantëve, të cilët arrinin të shisnin sasi të mëdha droge, si kokainë dhe hashash. Sipas deklaratës së biznesmenit, duke qenë se nuk mund të shlyente borxhet ndaj Albi Aliut, ai i kërkon të blejë 100 gramë kokainë tek një tjetër shtetas shqiptar, i quajtur Altin Merrni.

Hetimet e mëtejshme, kanë zbuluar përfshirjen në shitjen e kokainës edhe të Haxhire Tomaraj, banuese në Frosinone, motra e Mishel Fortunës, një nga të dënuarit për vrasjen e Emanuele Morganti.

Hetimet nga policia gjyqësore u përqendruan te tre marrësit shqiptarë të urdhrit të arrestit në burg, përkatësisht Aliu, Altin Prendi dhe Dik Tafa, të përfshirë edhe në kërcënime për të marrë paratë. Treshja ka kërcënuar edhe sipërmarrësin italian dhe babanë e tij midis shkurtit dhe marsit 2018.

Për më tepër, nga përgjimet rezulton se Tafa “menaxhoi edhe sheshin e dyqaneve të veta, të gjitha brenda kompleksit popullor të Frosinone të quajtur “Casermone”.

Tafa monitorohet gjithashtu gjatë një ekspedite në Alatri “me qëllim intimidues” ndaj një blerësi tjetër që nuk ka paguar për drogës. Kërcënimet vazhduan edhe ndaj nënës së debitorit.

Përveç shqiptarëve të mësipërm të arrestuar, policia ka shpallur në kërkim edhe shqiptarët Alfred Cela 38 vjeç banues në Romë dhe Erald Deliu 34 vjeç sbanues në Ferentino.

Gjatë hetimeve, policia sekuestroi rreth 25 kg drogë përfshirë kokainë dhe marijuanë me një vlerë minimalisht prej 300 mijë eurosh.

Ndërsa në operacionin e djeshëm të arrestimeve, u sekuestruan 15,000 euro para të gatshme dhe rreth shtatë kilogramë drogë, përfshirë kokainë, hashash dhe marihuanë.