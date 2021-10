Grupi i famshem muzikor ABBA kanë publikuar Just A Notion – këngën e tretë nga albumi i tyre i rikthyer i 5 nëntorit, Voyage.

Grupi ikonik i popit suedez – i përbërë nga Agnetha Faltskog, 71, Bjorn Ulvaeus, 76, Benny Andersson, 74 dhe Anni-Frid Lyngstad, 75 vjeç – kanë ndjekur publikimin e tyre të dyfishtë në shtator të “I Still Have Faith In You and Don’t Shut Me”. Poshtë, muzika e tyre e parë e re në pothuajse 40 vjet me këngën e re.

Kënga u regjistrua fillimisht në shtator 1978, por nuk bëri proven përfundimtare të albumit të tyre të vitit 1979, Voulez-Vous, me Bjorn që pranoi se është ende një ‘mister’ se pse melodia optimiste nuk u përfshi në listën përfundimtare.

Kantautori shpjegoi: ‘Wikipedia thotë se kjo këngë është regjistruar në shtator 1978, gjë që tingëllon si e drejtë. Kjo e vendos atë në mes të ABBA Album dhe Voulez-Vous, dhe do të ishte përfshirë në këtë të fundit nëse nuk do të kishim vendosur kundër tij. Pse vendosëm kundër? Në pamje të pasme, nuk e kam idenë …

“Është një këngë e mirë me vokal të mrekullueshëm. E di që ia kemi luajtur një botuesi në Francë dhe disa njerëzve të tjerë që kemi besuar dhe me sa mbaj mend, atyre u pëlqeu shumë. Pra, është një mister dhe do të mbetet mister.’

Kënga e riformuar përmban vokale origjinale të katër anëtarëve të vendosur në vitin 1978, me bateri dhe kitara të reja.

Krijuesi i hitit Waterloo vazhdoi: ‘Tani Benny ka regjistruar një këngë të re mbështetëse, të cilës i kemi shtuar daulle dhe kitara, por të gjithë vokalët janë nga pjesët origjinale të vitit 1978.

“Në një farë mënyre, ajo tregon se çfarë planifikojmë të bëjmë me ABBA Voyage në vitin 2022. Atje do të kemi një grup live që do të luajë, por të gjithë vokalët do të jenë nga regjistrimet e vjetra. Ai shtoi: ‘Vetëm një nocion është një këngë qesharake e lumtur dhe shpresoj se do t’ju gëzojë në këto kohë të errëta!/m.j