Vdekja e një burri në Indi mori një kthesë tronditëse kur gruaja e tij, i dashuri i saj u arrestuan.
Atul Panwar, 32 vjeç, i cili drejtonte një çerdhe në Hastinapur me gruan e tij, Damini, u gjet i vdekur në shtratin e tij.
Sipas policisë, gruaja dhe i dashuri i saj, Tushar, i cili punonte si shofer në çerdhe, komplotuan për të vrarë burrin dhe për të marrë sigurimin e jetës.
Bazuar në planin e vrasjes, gruaja i kishte hedhur pilula gjumi në qumështin e burrit dhe më pas kishte lëshuar një gjarpër helmues në shtrat, i cili e kishte pickuar, për ta bërë të dukej si një “aksident”.
Policia pretendon se të dy fillimisht u përpoqën ta vrisnin Atulin duke inskenuar një aksident me makinë, por pasi ky plan dështoi, ata dyshohet se hartuan planin e gjarprit.
Policia tha se komploti kishte dy motive: të mblidhte 2 milionë rupi nga siguria dhe të eliminonte Atulin në mënyrë që marrëdhënia e paligjshme të mund të vazhdonte.
Edhe pse fillimisht dukej se vdekja ishte për shkak të një pickimi gjarpri, hetuesit filluan t’i shqyrtonin rrethanat më nga afër. Policia tha se analizoi të dhënat e telefonave celularë dhe prova të tjera, të cilat përfundimisht i çuan ata në zbulimin e komplotit të dyshuar që përfshinte Daminin dhe Tusharin, i cili është gjithashtu i martuar dhe po planifikonte të divorcohej nga gruaja e tij përpara se të zbulohej komploti i dyshuar i vrasjes.
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