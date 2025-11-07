Nga Harry Davies, Henry Dyer dhe Robert Flummerfelt, The Guardian
Gruaja që pretendon se është abuzuar seksualisht nga prokurori i përgjithshëm i Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) është vënë në shënjestër nga firma private të inteligjencës si pjesë e një operacioni të fshehtë që thuhet se është kryer në emër të Katarit. Gazeta The Guardian ka zbuluar detaje të operacionit ndërhyrës, i cili ka siguruar informacione të ndjeshme për gruan, e cila punon në ICC, si dhe për anëtarët e familjes së saj.
Sipas dokumenteve të rrjedhura që janë parë nga The Guardian dhe personave të njohur me operacionin, një nga firmat ka kërkuar të dhënat e pasaportës së saj dhe informacione të tjera të ndjeshme, përfshirë ato që lidhen me fëmijën e saj.
Një nga synimet kryesore të firmave të inteligjencës ishte të gjenin prova që mund të përdoreshin për të minuar besueshmërinë e saj dhe akuzat për abuzim që ajo ka ngritur kundër prokurorit të ICC-së, Karim Khan.
Khan, një avokat britanik i njohur, ka mohuar akuzat për abuzim dhe persona pranë tij kanë sugjeruar se pretendimet janë pjesë e një fushate njollosjeje të mbështetur nga Izraeli, si reagim ndaj vendimit të tij në vitin 2024 për të kërkuar një urdhër arresti për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu.
Operacioni privat i inteligjencës është udhëhequr nga Highgate, një kompani diskrete me bazë në lagjen Mayfair të Londrës. Ajo e përshkruan veten si një “firmë këshilluese strategjike” që ndihmon drejtues ekzekutivë dhe liderë politikë për të menaxhuar “çështje me rrezik të lartë”.
Duke bashkëpunuar me të paktën një firmë tjetër, Highgate ka kërkuar të krijojë lidhje mes gruas dhe Izraelit. Megjithatë, dokumentet e shikuara nga The Guardian sugjerojnë se nuk është gjetur asnjë provë e tillë.
Persona të njohur me aktivitetet e firmave të inteligjencës thanë se operacioni është porositur nga një njësi diplomatike e nivelit të lartë brenda shtetit të Katarit.
Viktima e pretenduar e Khan-it i tha The Guardian se ishte e tmerruar nga operacioni “tronditës”. “Ideja që firma private të inteligjencës janë urdhëruar të më vënë në shënjestër është po aq e pakuptueshme sa edhe zemërthyese”.
Në një deklaratë për The Guardian, Highgate konfirmoi se kishte punuar në një operacion të lidhur me ICC-në, por tha se nuk kishte “vepruar kundër asnjë individi”. Ajo mohoi që projekti të ishte paguar apo porositur nga “qeveria e Katarit”.
Detajet mbi përfshirjen e dukshme të një njësie katariote në operacionin e spiunazhit, që duket se ka pasur në shënjestër edhe zyrtarë të tjerë të ICC-së, përbëjnë kthesën më të fundit në sagën që lidhet me prokurorin dhe që ka futur gjykatën në një krizë të paprecedentë.
Vendimi i Khan-it për të kërkuar urdhra arresti për Netanyahu-n dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime të pretenduara në Gaza e ka bërë atë dhe gjykatën objektiv të SHBA-së dhe Izraelit.
Akuzat për abuzim e kanë ndërlikuar më tej mandatin e tij si prokuror. Ai është tërhequr përkohësisht nga detyra, në pritje të një hetimi nga OKB-ja mbi sjelljen e tij.
The Guardian nuk ka parë asnjë provë që Khan të ketë pasur përfshirje personale në operacion. Megjithatë, persona të njohur me operacionin thanë se Highgate është takuar me përfaqësues të Khan-it, duke ngritur pikëpyetje mbi qëllimin e takimit.
Mandati i Khan-it si prokuror i Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) u përfshi nga trazirat në fund të vitit të kaluar, kur akuzat për abuzim të ngritura nga një punonjëse e gjykatës dolën në publik. Gruaja, një avokate në të 30-at, kishte punuar drejtpërdrejt për të.
Pretendimet e saj përfshijnë akuza për sjellje seksuale të detyruar dhe abuzim me autoritetin. Sjellja e pretenduar seksuale e papërshtatshme thuhet se ka ndodhur në dhoma hoteli gjatë udhëtimeve të punës, në zyrën e Khan-it në ICC dhe në banesën e tij.
Një organ mbikëqyrës i OKB-së po heton pretendimet e saj. Në gusht, The Guardian raportoi se një grua e dytë ishte paraqitur në hetim me akuza se Khan e kishte trajtuar keq gjatë kohës që ajo punonte për të si praktikante pa pagesë në fillim të karrierës së tij.
Avokatët e Khan-it kanë deklaruar vazhdimisht se ai “i mohon kategorikisht” akuzat për keqtrajtim ndaj çfarëdo individi dhe kanë pohuar se prokurori “ka qenë objekt i një fushate të orkestruar” për ta diskredituar.
Ndërsa The Guardian ka mësuar se ka pasur përpjekje nga aktorë pro-izraelitë për të rrjedhur informacione mbi ankesën e punonjëses së ICC-së, nuk është gjetur asnjë provë që sugjeron se gratë kanë ngritur akuzat si pjesë e një komploti kundër prokurorit.
Operacioni privat i inteligjencës që ka vënë në shënjestër gruan në qendër të hetimit të OKB-së thuhet se ka nisur në fillim të këtij viti, kur Highgate u angazhua nga përfaqësues të Katarit.
Një grup i vogël punonjësish të lartë në Highgate u informua se klienti përfundimtar i projektit ishte njësi diplomatike e Katarit, sipas provave të shqyrtuara nga The Guardian. Financimi u konsiderua shumë i ndjeshëm. Ekzekutivët e përfshirë në projekt ishin të kujdesshëm dhe i referoheshin klientit si “vendi klient” ose “vendi K”.
Një dokument i parë nga The Guardian sugjeron se në një fazë të operacionit, Highgate kërkoi informacione që do ta lidhnin viktimën e pretenduar dhe anëtarët e familjes së saj me Izraelin ose me agjencitë e tij të inteligjencës.
Highgate angazhoi një firmë të specializuar, Elicius Intelligence, për ta ndihmuar në mbledhjen e informacionit për gruan, fëmijën e saj, bashkëshortin dhe prindërit e tij. Highgate gjithashtu i kërkoi kompanisë të hetonte zyrtarë të tjerë të ICC-së që kishin qenë të përfshirë në reagimin e gjykatës ndaj akuzave.
Dokumentet sugjerojnë se Elicius ka prodhuar disa raporte për Highgate që përfshijnë informacione “të ndjeshme” mbi jetën private të tyre, marrëdhëniet e mëparshme dhe situatat financiare. Në një moment, sipas dosjeve, Highgate ka kërkuar që të sigurohej certifikata e lindjes së fëmijës së vogël të gruas.
Highgate gjithashtu ka siguruar të dhënat e pasaportës së gruas dhe ka kërkuar informacione të detajuara mbi fluturimet që ajo ka kryer vitet e fundit. Raportet përmbajnë fjalëkalime të përdorura nga gruaja për llogaritë e saj online, përfshirë një adresë private emaili, që duket se kanë ardhur nga të dhëna të hakuara të disponueshme në dark web.
Në një deklaratë, Highgate tha se pretendimi se kishte kërkuar informacion për fëmijën e gruas ishte “i pasaktë” dhe sugjeroi se përshkrimet e llojeve të tjera të informacionit të siguruar nga firmat private ishin të gabuara.
“Highgate udhëhoqi një vlerësim të pavarur mbi aktivitete të mundshme të fshehta ose të papërshtatshme që mund të kishin synuar të minonin besueshmërinë, pavarësinë ose efikasitetin e ICC-së”, tha kompania. “Rishikimi ka marrë në konsideratë disa incidente që përfshijnë individë të shumtë gjatë një periudhe të zgjatur”.
Highgate nuk e mohoi takimin me përfaqësuesit e Khan-it, duke e përshkruar informacionin si “privat, me ndjeshmëri tregtare dhe konfidencial”.
Në një deklaratë për The Guardian, avokatët e Khan-it nuk e kundërshtuan që një takim i tillë ka ndodhur.
Megjithatë, ata thanë se përfaqësuesit e tij “nuk kishin dijeni, e aq më pak përfshirje, në aktivitetet e pretenduara” të firmave private të inteligjencës. Avokatët e Khan-it shtuan se ai nuk ishte informuar për asnjë “informacion” lidhur me këto aktivitete.
Elicius Intelligence refuzoi të komentojë. Qeveria e Katarit nuk iu përgjigj kërkesës për koment.
Viktima e pretenduar e Khan-it, e cila ka pritur për gati një vit që hetimi i OKB-së të përfundojë, dhe që është gjendur në qendër të një përplasjeje të madhe gjeopolitike në ICC, shprehu zhgënjimin e saj për situatën.
“Ku përfundon kjo dhe sa do të lejohet? Nëse kjo është drejtësia ndërkombëtare, atëherë nuk është sistemi të cilit ia kam kushtuar jetën time”, tha ajo. Ajo shtoi: “Gjithmonë e kam bërë punën time në heshtje dhe larg vëmendjes. Kam ardhur për të shërbyer, jo për t’u ekspozuar”.
Leave a Reply