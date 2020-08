Nje burre nga Vlora ka kerkuar ndihmen e policise, pasi gruaja me vajzen e tyre te vogel vetem 2 vjecare, eshte larguar nga banesa dhe nuk ka me asnje kontakt me to.

Lajmin per denoncimin e shtetasit R.D, e ben me dije policia, e cila sqaron se ai ka bere kallezim per zhdukjen e gruas dhe vajzes.

Kallezimi eshte bere ne daten 8 gusht, kur burri ka thene se “Bashkëshortja e tij bashkë me vajzën e tyre 2 vjeçare janë larguar nga banesa dhe nuk ka mundur të lidhet më me ta”.

NJOFTIMI

Vlorë, ditën e djeshme është paraqitur shtetasi R. D, i cili ka bërë kallëzim se në datën 08.08.2020, bashkëshortja e tij bashkë me vajzën e tyre 2 vjeçare janë larguar nga banesa dhe nuk ka mundur të lidhet më me ta.

Po punohet për gjetjen e tyre.

g.kosovari