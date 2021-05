Disa pamje po qarkullojne me shpejtësi në të gjitha mediat. Një grua ka hedhur në një kosh mbeturinash bebin e saj të porsalindur. Ngjarja tronditëse ka ndodhur në lagjen “Gaziosmanpasa” të Stambollit.

Ndërsa këto momente u pasqyruan në kamerën e sigurisë, foshnja e nxjerrë nga koshi i mbeturinave dhe u dërgua në spital dhe u mjekua. Gruaja e zbuluar nga ekipet policore u dërgua në stacionin e policisë për t’u marrë deklarata në lidhje me këtë akt të rëndë.

Mediat turke shkruajnë se gruaja, e cila u gjet se kishte deklaruar, “Babai im nuk e dinte. Unë bëra një gjë të tillë sepse kisha frikë nga babai im”.

Mendohet se gruaja, emri i së cilës nuk dihet, lindi natën. Me dritën e parë të mëngjesit, ajo e mbështolli foshnjën e saj me pelena dhe doli jashtë. Duke iu afruar kontejnerit të plehrave afër shtëpisë së saj, gruaja hodhi foshnjën e saj të porsalindur në mbeturina. Qytetarët në afërsi informuan policinë dhe ekipet mjekësore pasi dëgjuan të qarat e foshnjës nga koshi i mbeturinave. Ekipet e policisë mbërritën në vendin e ngjarjes, duke nxjerrë foshnjën nga mbeturinat dhe iu dorëzuan ekipeve mjekësore. Foshnja u dërgua në spital me ambulancë dhe u mjekua.

/b.h