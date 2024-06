Policia e Kosovës në veri të Mitrovicës ka marrë në pyetje për rreth 2 orë Ema Radoiçiçin, bashkëshorten e terroristit Milan Radoiçiç.

Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për veriun, Veton Elshani, konfirmon se kjo është kryer me kërkesë të Krimit Ekonomik të Prishtinës. Gjatë dëshmisë ka qenë i pranishëm edhe avokati i saj mbrojtës, Miodrag Bërklaç.

“KosovaPress” ka publikuar dhe pamjet kur Ema Radoiçiç del nga pjesa e pasme e objektit të Policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës, duke u larguar me shpejtësi pa dhënë asnjë deklaratë për mediat. Bashkë me avokatin, ajo largohet me një automjet që mban targa serbe të zonës Kragujevac.

Në objektin e policisë në veri është parë një prezencë e madhe e hetuesve nga Prishtina. Raportohet se Ema Radoiçiç është larguar nga Kosova menjëherë pas sulmit në Banjskë, më 24 shtator të vitit të kaluar. Bashkëshorti i saj pranoi se organizoi gjithçka me synimin për të aneksuar veriun e Kosovës dhe aktualisht është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga INTERPOL.

Ndërkohë, për Milan Radoiçiç ka folur dhe kryeparlamentari, Glauk Konjufca, që thekson se terroristi ka pësuar humbjen më të madhe në Kosovë në këto dy vitet e fundit. Megjithatë, kritikoi sistemin e drejtësisë, që nuk ka bërë asgjë lidhur me sulmin e Banjskës.

Konjufca shtoi më tej se qeveria e Kosovës i ka konfiskuar pronat dhe i ka zbehur ndikimin në veriun e vendit, por kundër Radoiçiçit ende nuk ka asnjë akuzë elementare nga drejtësia.

