Kujtimet e Britney Spears ‘The Woman In Me’ do të bëhen film. Universal Pictures fitoi të drejtat për librin në një luftë ofertash gati një vit pasi ai doli në librari, me regjisorin e “Wicked” Jonathan Murray Chou dhe producentin Marc Platt që thuhet se ishin pretendentët për t’u bashkuar me filmin, sipas Variety.

Lajmin e ka konfirmuar këngëtarja amerikane në rrjetet sociale. “E emocionuar të ndaj me fansat e mi se jam duke punuar me një projekt sekret me #MarcPlatt ”, ka shkruar ajo. “Ai ka bërë gjithmonë filmat e mi të preferuar… qëndroni të sintonizuar,” vuri në dukje këngëtarja.

Libri ‘The Woman In Me’ ka pasur një sukses të madh që nga publikimi i tij dhe ka shitur mbi 2.5 milionë kopje vetëm në SHBA dhe një milion kopje në mbarë botën në javën e parë në librari. Ndërkohë, libri audio – i transmetuar nga ylli i Hollivudit, Michelle Williams, me një hyrje nga Spears – është më i shituri në historinë e Simon & Schuster.

Kujtimet përfshijnë një sërë zbulimesh të rëndësishme nga karriera dhe marrëdhëniet e saj dhe periudha 13-vjeçare qëkur babai i saj mori kujdestarinë e saj.

Këngëtarja ka lënë të kuptohet se pritet të dalë një vëllim i dytë me kujtimet e saj.