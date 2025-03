Nga Edmond Arizaj

Çfarë ka në mendje Sali Berisha me të tijtë me “Shqipërinë madhështore”?! Me kë epokë të vendit e krahasojnë? Kur paskërkish qenë ndonjëherë madhështore Shqipëria dhe ne na e paskan fshehur në histori?

Kur vendi ynë është dalluar për fuqi, për ndikim në Botë, histori, kulturë?! Kur paskërkemi patur ekonomi që zilepste dynjanë, duke mos marrë për bazë marrëzitë e komunizmit që krahasohej me SHBA, apo të Berishës e Ramës që krahasoheshin (krahasohen) me Gjermaninë?

Kur i qënkemi afruar sadopak Romës për ndikim në qytetërimin botëror? Kur Kinës për civilizimin e lashtë? Kur Egjiptit për arkitekturën? Kur Francës për kulturën? Kur SHBA për ushtrinë? Kur kemi pasur stabilitet? Kur jemi shquar për inovacion? Greqia edhe mundet ta përqfrojë veten me këtë term. Madje edhe Serbia. Edhe Bullgaria. Morpo edhe Maqedonia.

Ndërsa grotesku i Berishës dhe të tijve, duket sikur vjen nga analfabetët e rrjeteve sociale, që çdo figurë historike, të gjallë a të vdekur e nxjerrin me prejardhje shqiptare, çdo fjalë të çdo gjuhe nga samurajt e deri tek majat e nxjerrin nga shqipja. Sforcimi për t’iu përafruar MAGA, për t’i përngjarë Tramp, duket si shtërzim mali për të pjellë një mi.

Pasi e zhvoshkën Shqipërinë nga arsimi, nga ushtria, nga mjekësia, nga pasuria, nga nderi, nga morali, nga të rinjtë, tani tallin dhe bythën, ca duke pretenduar ta bëjnë më të parën në rajon, e ca ta bëjnë madhështore në Botë. Pika që s’u bie si bufit të kënetës, e si ujkut që kujton se është piktor!

Bëjeni njëherë Shqipërinë atdhetare sa Kosova, të rregullt sa Maqedonia, të kënaqshme sa Greqia, të fortë sa Serbia, ekonomike sa Kroacia, e pastaj folini njerëzve për pallavrat e madhështisë.

Me zorzopë, kokëboshë, zuzarë e palaço, me një njeri që kërkon të nusërojë për herë të katërt, me ajkën e të djathtës shqiptare përjashtuar e përndjekur, me intelektualë e mendimtarë të munguar, Shqipëria bëhet madhështore kur kombet e tjerë të shuhen.

Nëse Rama fiton në 11 maj, Berisha me gjithë madhështinë, kokëboshët e palaçot duhet të shkulet nga ajo parti që i zuri frymën 30 e kusur vjet, e la në opozitë të plotë vendore e qëndrore për 12 vjet, e bëri më të goditshme se një qeveri që noton në korrupsion, që e përdor për çdo hall e nevojë vetjake, e tani po e bën “madhështore” edhe në budallëk. Duhet ta shkulin demokratët.