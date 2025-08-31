Periudha pos pushime sjell fluks të shtuar të pacientëve te bluzat e bardha, për shkak të virozave të stinës. Sipas mjekëve ajo që po dominon është viroza e stomakut, e cila shkakton diarre dhe të vjella.
“Fluksi ka qenë i shtuar për shkak të temperaturave, plazhit…. Në këtë stinë vere ajo që ka dominuar ka qenë gripi i stomakut, që shkaktohet nga viruset e bakteret. Simptomat të shprehura me të vjella e lodhje të theksuar”.
Sipas specialistëve, kjo virozë zgjatë disa ditë, dhe për të shmangur komplikacionet e rënda siç mund të jenë ata pulmonare, bluzat e bardha këshillojnë kontaktin me mjekun.
“Simptomë që zgjat deri në 7 ditë, dhimbje fyti, koke apo artikulare. Le të tregohet kujdesi i duhur ndaj simptomatikës, kontakto i parë duhet të jetë mjeku, kujdesi për dehidritimin, temperaturës. Marrja e antipiretikave”
Përveç virozës së stomakut, në vendin tonë po qarkullojnë edhe viruse të tjera si COVID-19, apo ato respiratore.
Në çdo rast mjekët kërkojnë vlerësim të situatës nga specialistët dhe të shmanget vetëmjekimi, pasi mund të sjell përkeqësim të gjendjes, dhe jo trajtim të saj.
