Shifrat e pandemisë në Greqi vijojnë të rëndohen dhe dy ditët e fundit kanë shënuar rekorde të reja infektimesh për gjithë periudhën e pandemisë. Kjo megjithatë nuk e ka penguar qeverinë të shpallë lehtësimin e masave, për të ulur ndikimin negativ psikologjik tek qytetarët.

Paketa e re parashikon që në rajonin e Atikës që përfshin kryeqytetin Athinë që prej një muaji ka qenë në masa të ashpra bllokade, qytetarët do të lejohet të shëtisin nëpër qytet dhe të lëvizin me automjete personale me deri 3 persona, duke nisur nga e Shtuna. Të Hënën do të hapen edhe dyqanet e vogla. Terapia intensive vijon të funksionojë përtej kapaciteteve të zakonshme.

Presidenti francez Emanuel Makron shpalli bllokadën e tretë kombëtare, teksa 24 orëshi i fundit shënoi nivelin e dytë më të lartë të infektimeve ditore për këtë vit. Shkollat do të mbyllen për tre javë duke nisur nga e Hëna e ardhshme. Ndërsa prej të Shtunës do të nisë kufizimi i lëvizjeve të qytetarëve në gjithë vendin dhe mbyllja e bizneseve jo jetike.

Infektimet u rritën ndjeshëm këtë 24 orësh në Gjermani, që u rendit e treta në kontinent pas Francës dhe Polonisë.

/a.r