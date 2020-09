Greqia/ Vetëm 180 raste të reja me koronavirus, 5 të vdekur në 24 orët e fundit

Të hënën, Greqia njoftoi se 180 raste të reja të koronavirusit ishin zbuluar në të gjithë vendin dhe ka pasur pesë vdekje të reja.

Nga rastet e së hënës, vetëm 22 raste të reja u identifikuan në vend dhe 21 u zbuluan gjatë testimit rutinë të vizitorëve në pikat e hyrjes së Greqisë, shkruajnë mediat helene.

Numri i përgjithshëm i rasteve të koronavirusit në vend që nga fillimi i pandemisë është 13 420, duke përfshirë të gjithë ata që janë shëruar; pak më shumë se gjysma (55.4%) e tyre janë burra.

Rastet në lidhje me udhëtimet e huaja tani numërojnë 2 419, dhe 5 789 janë lidhur me kontaktin me një rast të njohur. Origjina e rasteve të tjera është e paqartë.

Aktualisht, 59 grekë që vuajnë nga virusi janë të intubuar dhe mosha mesatare e këtyre pacientëve është 70. Vetëm dymbëdhjetë prej tyre janë gra, duke treguar se virusi shpesh ndikon te burrat më rëndë.

