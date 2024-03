Sipas analistit Baton Haxhiu, çështja e kryebashkiakut të Himarës Fredi Beleri i përket vetëm drejtësisë. Këtë të Enjte në “Opinion” ai deklaroi se Greqia është vendi i fundit që duhet të mbajë një qëndrim për Belerin, pasi sipas tij është i vetmi shtet në botë që “nuk e regjistron asnjë minoritet dhe ta ndërron emrin në kishë e legjislaturë”.

Për aq kohë sa SHBA dhe BE nuk po reagojnë për rastin, theksoi ai, procesi gjyqësor ndaj Belerit është i drejtë.

Baton Haxhiu: Po e quajmë montim, ok…E parëndësishme është për mua kjo. Meqënëse nuk kemi asnjë reagim të institucioneve të drejtësisë të të gjitha vendeve ndërkombëtare tregon se këta e respektojnë procesin gjyqësor.

Skerdjan Dhuli: Jo tregon se Beleri është kandidat i një personi non-grata dhe mos prit reagim nga amerikanët për aq kohë sa Beleri është kandidat i Berishës. Kaq e vërtetë është!

Baton Haxhiu: Nuk është e vërtetë! Krejt e fundit, desha të hyj tek ky projektimi politik grek. Realisht Shqipëria nuk është as e viteve ’90, as ’92, as ’95 e as ’97-ës. Në Ballkan, gjithmonë vende përreth krijojnë mundësinë e vet për të dominuar te një vend tjetër, për të krijuar favore për veten dhe marrëdhënie të tjera me shtete që janë të fuqishme, për të ruajtur stabilitetin në rajon. Dhe këto gjëra unë i kam përjetuar…Përjetimi i konfliktit për të qenë i rëndësishëm, të gjitha vendet që janë shumicë dhe që pretendojnë ose kanë grupe etnike në një vend tjetër. Është fakt i kryer që Greqia për rastin “Beleri” e ka projekt politik për shumë arsye. Arsyeja e parë se Shqipëria ka një pozicion ndërkombëtar krejt ndryshe nga vitet ’90, faktorizimin maksimal, nuk po flas për këto samitet se këto janë mrekullia vetë për çdo shqiptar.

Se a mundemi ne ta kritikojmë Ramën ne? Sa të duash, por si shqiptarë unë nuk mendoj se kemi histori më të mirë se kjo që po ndodh me vendet e tjera ndërkombëtare. Unë nuk besoj që SHBA dhe BE do të rrinin anash dhe nuk do regjistrohej rasti “Beleri” si shkelje e të drejtave të njeriut. Nuk ka ndodh në histori që kur janë shkelur të drejtat dhe liritë dhe të drejtat zgjedhore e të mos ketë reagim. Nuk ka ndodh! Me gjithë gabimin e burgosjes, unë mendoj që çështja “Beleri” është e drejtësisë dhe projektimi politik, qoftë nga dy parti të tjera për të krijuar fuqinë përmes një incidenti edhe lokal, edhe ndërkombëtar, nuk e ndihmon Shqipërinë. Jam i bindur! Dhe nuk besoj që as Greqia, sado le ta mbyllë historinë e integrimit, nuk do të ketë sukses më sepse Greqia është vendi i fundit që mundet me fol për të drejtat dhe liritë e njeriut. Është i vetmi që nuk e regjistron asnjë minoritet në vendin e vet, dhe i vetmi që nuk të lë të regjistrohesh si i huaj dhe ta ndërron emrin në kishë e legjislaturë. Këtë e kam përjetim personal, analizë personale dhe hulumtim personal në Greqi. Greqia është vendi i fundit që mundet me fol për Belerin, unë duhet të flas, jo ata. Ata s’kanë të drejtë!

