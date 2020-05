Greqia hoqi këtë të hënë ndalimin për të udhëtuar në ishuj, ndërsa vendi kërkon t’i japë vrull industrisë së turizmit, pas disa javësh mbyllje si pasojë e koronavirusit.

Anijet kanë rifilluar të lundrojnë në ishuj që kanë qenë jashtë kufijve të lëvizjes, që kur qeveria Greke vendosi kufizime për të parandaluar përhapjen e Covid-19 në mars.

Greqia është vlerësuar për reagimin e saj ndaj pandemisë, ndërsa ka regjistruar 171 vdekje të lidhura me koronavirusin dhe 2.878 raste të konfirmuara.

Javën e kaluar, Kryeministri Grek Kyriakos Mitsotakis tha se vendi do të hapet ndaj turizmit ndërkombëtar nga 15 qershori, më herët nga sa ishte planifikuar fillimisht.

Ai tha se shumica e fluturimeve për në Greqi do të rifillojnë deri në 1 korrik, kur hotelet sezonale do të rihapen dhe një karantinë dy-javore për të huajt nuk do të jetë më në fuqi.

Por turistët nga vendet me nivele të larta infeksioni nuk do të lejohen fillimisht të vizitojnë.

Industria e turizmit në Greqi është jetike për ekonominë e vendit, duke përbërë rreth një të katërtën e PBB-së së vendit.

g.kosovari