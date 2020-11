Një rritje ndjeshme e rasteve krahasuar me raportin e së hënës u publikua të martën. Autoritetet njoftuan 2 384 raste të reja , ndërsa vdekjet e 24 orëve të fundit mbetën në nivele të larta, duke barazuar rekordin negativ të së hënës, me 41 persona që humbën jetën nga Covid-19 .

Numri i pacientëve të intubuar mbeti i lartë, pasi 263 pacientë u pranuan në spitale dhe janë duke luftuar me jetën, ndërkohë që 336 pacientë janë liruar nga autoritetet.

Selaniku ka regjistruar 652 raste të reja dhe Atika me 588 janë përsëri në të kuqe, ndërsa me numra shumë të lartë, 164, në lidhje me popullsinë e saj paraqiten edhe në Larisa.

Numri i përgjithshëm i rasteve është 6 0570.