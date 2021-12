Greqia vijon të shënojë një numër të lartë infektimesh ditore nga COVID-19. në 24 orët e fundit u raportuan me virusin 6.590 qytetarë, ndërsa betejën me jetën e humbën 58.

Në spital aktualisht janë të shtruar 617 persona, prej të cilëve 518 janë të pavaksinuar ose pjesërisht të pavaksinuar.

Numri total i infektimeve ka shkuar 1.070.833, ndërsa ai viktimave është 20.350 në të gjithë vendin që nga fillimi i pandemisë, duke përfshirë edhe përditësimet e ditës së sotme.

Një valë e re e pandemisë pushtoi vendin fqinj, pas shfaqjes së variantit delta. Duket se situata epidemiologjike nuk do të stabilizohet as muajit në vazhdim pasi varianti Omicron po përhapet gjithashtu me shpejtësi.

