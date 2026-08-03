Një zjarr i madh pyjor vijon të përhapet në Atikën Perëndimore të Greqisë, ku autoritetet po zhvillojnë një operacion të gjerë për të frenuar flakët. Fronti kryesor i zjarrit ndodhet në zonat Agios Nektarios dhe Kandili, ku kushtet e vështira atmosferike dhe erërat e forta po e bëjnë jashtëzakonisht të vështirë ndërhyrjen e forcave zjarrfikëse.
Në terren janë angazhuar qindra zjarrfikës, ekipe të specializuara të mbrojtjes civile dhe mjete të shumta tokësore, ndërsa nga ajri po operojnë shtatë mjete fluturuese, të cilat kryejnë hedhje të vazhdueshme uji për të kufizuar përhapjen e flakëve. Operacioni zhvillohet në kushte të rrezikshme për shkak të erërave të forta, që ndryshojnë vazhdimisht drejtimin e zjarrit.
Autoritetet greke kanë urdhëruar evakuimin preventiv të disa vendbanimeve, ndërsa banorët janë njoftuar përmes sistemit të emergjencës 112 që të largohen drejt zonave të sigurta. Prioritet mbetet mbrojtja e jetës së qytetarëve dhe e banesave të kërcënuara nga flakët.
Flakët kanë përshkuar sipërfaqe të mëdha me pyje dhe shkurre, ndërsa në disa zona raportohet për dëme në prona. Vlerësimi i plotë i dëmeve do të bëhet vetëm pasi zjarri të vihet nën kontroll.
Ndërkohë, situata është bërë edhe më tragjike pas një aksidenti ajror gjatë operacionit të shuarjes së zjarrit. Dy helikopterë zjarrfikës u përplasën në ajër gjatë ndërhyrjes, duke shkaktuar vdekjen e dy anëtarëve të ekuipazhit, ndërsa dy të tjerë u shpëtuan. Ngjarja nxori në pah rrezikun ekstrem me të cilin përballen ekipet e emergjencës gjatë luftës me flakët.
Shërbimet meteorologjike paralajmërojnë se erërat e forta pritet të vazhdojnë, duke rritur rrezikun e riaktivizimit të vatrave ekzistuese dhe krijimit të fronteve të reja të zjarrit. Për këtë arsye, autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve të ndjekin udhëzimet e mbrojtjes civile dhe të shmangin çdo lëvizje të panevojshme në zonat e prekura.
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