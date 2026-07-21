Shërbimi Kombëtar Meteorologjik i Greqisë ka lëshuar një buletin emergjence dhe një paralajmërim portokalli për valën intensive të të nxehtit që pritet të godasë vendin të mërkurën, më 22 korrik.
Sipas parashikimeve, temperaturat do të arrijnë lokalisht deri në 43 gradë Celsius, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezik ekstrem të zjarreve.
Temperaturat më të larta pritet të regjistrohen në Thesali, Greqinë Qendrore Lindore dhe Peloponezin Lindor. Në Thesali termometri do të shënojë 41–42°C, me zona ku pritet të arrijë deri në 43°C. Në Greqinë Qendrore Lindore temperaturat do të luhaten nga 41 deri në 42°C, ndërsa në Atikë do të arrijnë 40–41°C. Edhe në Peloponezin Lindor parashikohen temperatura 41–42°C.
Shërbimi Meteorologjik bëri të ditur se buletini i emergjencës do të përditësohet të mërkurën në mëngjes, bazuar në të dhënat më të fundit të parashikimit.
Ndërkohë, ministri i Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile, Evangelos Tournas, paralajmëroi se kushtet atmosferike të së mërkurës janë të ngjashme me ato që mbizotëruan gjatë tragjedisë së zjarrit në Mati, duke i cilësuar si ndër më të rrezikshmet e kësaj vere.
Sipas tij, kombinimi i temperaturave shumë të larta, thatësirës së zgjatur dhe erërave të forta perëndimore e veriperëndimore krijon kushte që mund të favorizojnë përhapjen e menjëhershme të çdo vatre zjarri, duke e bërë shumë të vështirë ndërhyrjen në fazat e para.
Deklaratat u bënë pas mbledhjes së jashtëzakonshme të Komitetit të Vlerësimit të Rrezikut dhe Trupit Koordinues të Mbrojtjes Civile, ku u vendos që i gjithë mekanizmi shtetëror të vihet në gatishmëri maksimale.
Sipas Hartës së Parashikimit të Rrezikut nga Zjarret, zona të mëdha të Greqisë, përfshirë Maqedoninë Qendrore, Thesalinë, Sterean Qendrore, Evian, Peloponezin verior, lindor e jugor dhe Rodosin, do të jenë në nivelin 4 të rrezikut, që konsiderohet shumë i lartë. Ndërsa Fthiotida, Lamia, Almirosi, Sterea Lindore, Atika, Argolida dhe Korinthi do të jenë në nivelin maksimal të alarmit, kategoria 5.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, të shmangin çdo aktivitet që mund të shkaktojë zjarr dhe të respektojnë udhëzimet e Mbrojtjes Civile, pasi kushtet e motit pritet ta bëjnë çdo incident jashtëzakonisht të rrezikshëm.
Ndërkohë, vala e të nxehtit ka nisur të japë efektet e saj. Të martën, më 21 korrik, temperatura më e lartë në Greqi u regjistrua në Oleni të Ilias, ku termometri arriti në 41.4°C. Sipas Observatorit Kombëtar të Athinës (meteo.gr), temperatura tejkaloi 40°C në 17 stacione meteorologjike, ndërsa në 157 stacione u regjistruan temperatura mbi 37°C.
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