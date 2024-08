Nga Vassilis Nedos, Kathimerini

Athina po vë në pikëpyetje indirekt, por qartësisht rezultatet zgjedhore të zgjedhjeve bashkiake të së dielës për Bashkinë e Himarës në Shqipërinë e Jugut, pasi u ngritën dyshime serioze nga anëtarët e minoritetit etnik grek.

Pritej fitorja e Vangjel Tavo, i zgjedhur nga kryeministri shqiptar Edi Rama, me 58.62%, kundrejt 41.38% të Petraq Gjikurisë. Megjithatë, ajo u shoqërua me ankesa nga minoriteti grek për manipulimin e listës së zgjedhësve dhe mohimin e të drejtës së votës mijëra qytetarëve himarjotë me pretekstin e skadimit të kartave të tyre të identitetit.

Më konkretisht, grupet e opozitës raportuan se rreth 6,000 votues nuk ishin në gjendje të votonin për shkak të skadimit të kartave të identitetit, një situatë e përkeqësuar nga mungesa e dispozitave për zgjatjen e letërnjoftimeve, ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme.

Athina ka ngritur çështjen e respektimit të së drejtës evropiane nga ana e Tiranës, me burime diplomatike që theksojnë se parimi demokratik dhe e drejta europiane i detyrojnë autoritetet shqiptare të vlerësojnë dhe t’u përgjigjen të gjitha raporteve që lidhen me integritetin e procesit zgjedhor.

“Ankesat e bëra nga pjesëtarët e pakicës etnike greke në Shqipëri për kushtet në të cilat u mbajtën zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë e Himarës, veçanërisht për ndryshimin e popullsisë të elektoratit dhe mohimin e të drejtës kushtetuese për të votuar mijëra qytetarëve me pretekstin e skadimit të kartave të tyre të identitetit, ngrenë dyshime serioze për integritetin e procesit”, thanë burime diplomatike greke.

Lidhja e perspektivës evropiane të Shqipërisë me mënyrën se si qeveria në Tiranë respekton parimet bazë (ose jo) të acquis communautaire është një referencë indirekte për vlerësimin e ardhshëm të kapitujve që kanë të bëjnë me negociatat e pranimit të Tiranës me BE.

Fredi Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur më parë i qytetit dhe një anëtar i pakicës etnike greke, u hoq nga detyra, u dënua për blerje votash dhe u burgos. Si ai, ashtu edhe Athina kanë pretenduar se rasti ishte i motivuar politikisht.

Nuk dihet se çfarë do të sjellë e ardhmja, por shumë në Athinë besojnë se, edhe pas lirimit të pashmangshëm të Belerit, Greqia duhet të mbajë një qëndrim parimor.

Dhe kjo përkundër faktit se rrethanat aktuale kërkojnë kursim të kapitalit diplomatik, për shkak të zhvillimit paralel të krizës me Maqedoninë e Veriut.