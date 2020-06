Greqia ka vendosur që të shtyjë për disa ditë hapjen e kufijve tokësorë me Shqipërinë. Lajmi është bërë i ditur nga zv.ministri grek i Mbrojtjes Civilem Nikos Kardhalias.

Sipas Kardhalias, ende nuk janë gati kushtet për hapjen e kufijve me Shqipërinë, pasi siç tha ai, ka një rritje të ndjeshme të shifrave të të infektuarve me covid-19 në vendin tonë.

Ai deklaroi se hapja e kufijve me Shqipërinë është një vendim që duhet të shtyhet. Madje gjatë orëve në vazhdim, do të ketë edhe një njoftim zyrtar të Athinës,e cila shef me shqetësim situatën ne kufijtë e saj veriore. Në fillim Greqia paraqiti 9 vende ku kufiri do të vazhdonte të ishte i mbyllur dhe Shqipëria nuk bënte pjesë. Ndërsa vetëm pak më vonë ministri lajmëroi se për Shqipërinë do të ketë një njoftim të dytë.

/e.rr