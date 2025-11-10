Për ministren e Jashtme, Elisa Spiropali, Greqia nuk do të jetë pengesë për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Europian. Në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme ajo tha me bindje se pavarësisht problemeve ende të pazgjidhura midis 2 vendeve, vendi fqinj do të vazhdojë mbështetjen për anëtarësimin e Shqipërisë në union.
Kapri: Keni vendour një objektiv, 2029 për anëtarësim në BE ç’ka do të thotë se Shqipëria duhet të ketë zero probleme me vendet e BE, por ne e dimë që me Greqinë kemi probleme historike të pazgjidhura. Çështja e detit që është e stopuar, por edhe çështja çame dhe ligji i luftës që nuk është anuluar ende. Cila është zgjidhja juaj për këtë çështje? Për çështjen çame, pasi BE mund të na vendosi veto?
Sipropali: Sot kemi mbështetjen e të gjitha vendeve të BE-së. Me fqinjin tonë jugor kemi takime dypalëshe, së shpejti do të kemi takim në dhjetor ku do të diskutohen disa çështje: Delimitimi i hapësirës detare, ligji i luftës, adresimi i çështjeve për të drejtat e njeriut dhe të pronës, minoriteti grek në Shqipëri etj… Këto çështje nuk prekin marrëdhënien tonë.
