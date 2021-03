Zëvendës Ministri i Mbrojtjes Civile dhe Menaxhimit të Krizave Nikos Hardalias gjatë njoftimit të rregullt të Ministrisë së Shëndetësisë mbi situatën e Covid-19 në Greqi njoftoi mbrëmjen e sotme miratimin e masa të reja. Konkretisht, nga nesër në mëngjes, më 6 mars deri më 16 mars në 6 të mëngjesit, do të zbatohet sa vijon:

-Në supermarkete dhe dyqane, por edhe në banka ose shërbime publike transferimi do të bëhet brenda komunës përkatëse ose deri në dy kilometra nga vendbanimi.

-Lëvizja do të bëhet vetëm në këmbë ose me biçikletë në të gjithë vendin dhe askush nuk mund të shkojë në një zonë tjetër.

-Në rastet kur do të kërkohet ofrim i ndihmës, organet e auditimit do të kërkojnë më shumë informacion nga dita e nesërme.

Në fillim të fjalës së tij zëvendësministri u shpreh: “ne e shohim fundin, por nuk kemi mbaruar me virusin”. Llojet e mutuara, tha ai, duket se kanë mbizotëruar në Greqi në një masë të madhe dhe marrin pjesë në tablonë e barrës që ne shohim. Deri më tani, 1,756 njerëz janë identifikuar, tha ai. Zonat e reja i shtohen nivelit të rrezikut shumë të lartë (e kuqe e thellë) e Kartës së Sigurisë dhe Mbrojtjes së Shëndetit u njoftua nga Zëvendës Ministri i Mbrojtjes Civile dhe Menaxhimit të Krizave, Nikos Hardalias gjatë konferencës mbi ecurinë e pandemisë së koronavirusit në Greqi.

Në të njëjtën kohë, ndalohet trafiku:

Në nivelin e rritjes së rrezikut (e kuqe) është e vlefshme nga ora 9 deri në 5 të mëngjesit, ndërsa në nivelin e rrezikut shumë të lartë (e kuqe e thellë) nga ora 7 deri në 5 të mëngjesit. Me përjashtim të Rajonit të Atikës dhe Njësisë Rajonale të Selanikut, ku ndalimi i trafikut gjatë ditëve të javës (nga e hëna në të premte) nis nga ora 21:00 deri në 5 të mëngjesit, për shkak të natyrës metropolitane të këtyre zonave.

Në lidhje me sportin në nivelin e rrezikut shumë të lartë, do të zbatohet si më poshtë:

– Pezullimi i funksionimit dhe përdorimit të mjediseve të organizuara sportive.

-Përjashtohet funksionimi i ambienteve sportive për stërvitje dhe lojëra pa praninë e spektatorëve:

a) skuadrat pjesëmarrëse në kampionatet e futbollit të kategorisë Kombëtare të Burrave A ‘dhe B’ (Superliga I dhe Superliga II), në kampionatet e A ‘kategoria e basketbollit për meshkuj (Liga e Basketbollit) dhe kategoria A’ e volejbollit për burra (burra të Volejbollit) dhe vetëm në garat evropiane, sipas protokolleve speciale të federatave përkatëse ndërkombëtare. Të gjitha turnetë e tjerë pezullohen për ditët në vijim. Përdorimi i mjediseve sportive lejohet gjithashtu nga ata që i referohen situatave nominale të lëshuara nga Sekretariati i Përgjithshëm i Sporteve pas një rekomandimi të Komitetit Olimpik Grek (EOE) dhe Komitetit Helenik Paraolimpik (Ltd.) për mbulimin e nevojave të tyre të përgatitjes për Lojërat Olimpike dhe Paraolimpike 2021.

Për më tepër, Hardalias kujtoi se qytetarët nuk lejohen të qëndrojnë në ambiente të jashtme sportive, grumbullime të organizuara, parqe dhe lulishte. Në të njëjtën kohë, në lidhje me ceremonitë, u njoftua se në zonat që janë në nivelin e rrezikut shumë të lartë (e kuqe e thellë) performanca e dasmave, pagëzimeve dhe memorialeve është pezulluar. Shërbimet fetare lejohen të kryhen ekskluzivisht nga ministrat fetarë dhe personeli i nevojshëm mbështetës pa praninë e personave të tjerë fizikë. Me përjashtim të funeraleve, ku prania e deri në nëntë njerëzve është e lejuar.

Lidhur me shkollat, Hardalias përsëriti se në nivelin e rrezikut në rritje (e kuqe) funksionimi i shkollave të mesme është pezulluar, ndërsa në nivelin e rrezikut shumë të lartë (e kuqe e thellë) funksionimi i të gjitha njësive shkollore dhe klasave është pezulluar (me përjashtim të arsimit special).

Masat janë të vlefshme pasi ato ishin në nivelin e rrezikut të rritur (të kuq) dhe shumë të lartë (të kuq të thellë).