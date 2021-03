Autoritetet e policisë greke, në kuadër të frenimit të pandemisë së koronavirsit, kanë shtyrë përsëri afatin e bllokimit të Pikës së Kalimit Kufitar të Kapshticës.

Sipas burimeve jo zyrtare bëhet e ditur se shtyrja e afatit do të jetë deri në datën 22 mars të këtij viti. Deri në këtë datë, dalja nga Shqipëria dhe hyrja drejt Greqisë nëpërmjet kësaj pike kalimi, do të jetë e mbyllur.

Ndërsa dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit tonë, do të jetë e lejuar nga ora 06:00 deri në orën 22:00, vetëm për këmbësorët dhe mjetet e tonazhit të rëndë (kamionë mallrash). Mjetet si autobusë, taksi, apo çdo mjet tjetër i transportit të pasagjerëve, nuk do të lejohet të kalojë. Në orët në vijim pritet edhe një komunikatë zyrtare në lidhje me këtë njoftim.

