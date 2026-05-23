Greqia është goditur sot nga një seri tërmetesh mesatarisht të forta.
Lëkundja më e fuqishme ishte ajo me magnitudë 4.4 ballë (23 maj) pranë brigjeve të Kasos.
Tërmeti sipas raportimeve të para ka shkaktuar panik dhe alarm te banorët por nuk ka të lënduar në ishull. Sipas informacioneve, dridhja u ndje edhe në Kretë.
Media greke informon se rreth një orë më vonë, një tërmet me magnitudë 4.0 ndodhi në të njëjtën zonë me një thellësi fokale prej 5.6 kilometrash, dhe në orën 18:48 ndodhi një tjetër tërmet me magnitudë 3.6 ballë i shkallës Rihter.
Edhe në këto dy raste nuk pati raportime për të lënduar, teksa po verifikohet për dëme materiale.
