Zjarret e fuqishme kanë shkaktuar shkatërrime të mëdha. Greqia është një vend i prekur nga vatrat e shumta të zjarrit që kanë përfshirë ishujt turistikë dhe jo vetëm. Sipërfaqe të mëdha toke janë shkrumbuar nga flakët në Patra.
Zjarret në pyje u favorizuan nga erërat e forta, duke detyruar evakuimin e disa fshatrave.
Nga pamjet shihen pyje të djegura, lokale të shkrumbuara dhe njerëz të trishtuar nga kjo fatkeqësi.
38-vjeçarja Anastasia Spiliopoulou shprehet e tronditur para rrënojave të barit ku punonte, një nga shumë ndërtesat e shkatërruara nga një zjarr i madh.
“Ky vend ka shumë kujtime. Më pëlqente të punoja në këtë kuzhinë dhe ndihesha si në shtëpinë time.”
Ajo u shpreh se nuk e kishte besuar që flakët do të merrnin përmasa të tilla.
“Një pjesë e zjarrit kishte kaluar nga sipër autostradës, por nuk e dija që do të arrinte deri këtu. Dukej sikur ishte shumë larg dhe nuk mund të imagjinoja që zjarri do të arrinte deri këtu. Më dukej e pamundur.”
Zjarri, i cili shpërtheu të martën, detyroi evakuimin e të paktën 25 vendbanimeve. Ai shkatërroi pyje, ullishte dhe zona industriale, duke ndërprerë transportin rrugor dhe hekurudhor. Pamjet e filmuara me dron tregojnë kodra të djegura që shtriheshin deri në det.
Pronari i një restoranti, Dimitris Daskas, 57 vjeç, tha se i kishte paralajmëruar autoritetet se zjarri do të kalonte malin, por nuk mori ndihmë.
Ai pësoi lëndime teksa ishte përpjekur të shuante zjarrin me mjete rrethanore, në mënyrë që flakët të mos dëmtonin pronën e tij.
“Parcela e askujt nuk ishte e parrezikuar, pasi kishte bar të thatë. Kam kërkuar ndihmë në orët e vona të natës, por nuk mora asnjë ndihmë. Nuk kishte asnjë gjurmë të zjarrfikësve këtu lart. Ok, e kuptoj, ata u përqendruan në fshatra, ka kuptim, por edhe ne jemi pjesë e fshatit, ne jemi shtëpia e fundit e Patras.”
Nuk është raportuar për viktima, por dëmet janë të shumta në të gjithë Patran.
“Shtëpia ime ishte djegur e gjitha, nuk është më e banueshme. Krahun e kam thyer teksa përpiqesha të fikja flakët me sa mundësi që kisha. Nuk kishim as energji elektrike dhe as ujë.”
Ngrohja globale po i shkakton rajonit të Mesdheut vera më të nxehta dhe më të thata, me zjarre që shtohen çdo vit.
Ekspertët paralajmërojnë që vendet duhet të jenë të përgatitura për të luftuar raste të tilla, pasi lënë pasoja shumë afatgjata.
